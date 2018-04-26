Почему не были построены грузовые подлодки для Арктики

Источник: РИА "Новости"

Советские ученые в 1950−60-х годах планировали построить грузовую подводную лодку для Северного морского пути. Документы, свидетельствующие об этом, историки обнаружили в Центральном государственном архиве научно-технической документации Санкт-Петербурга (ЦГАНТД СПб). Какими должны были быть подлодки и почему этот проект был прекращен, рассказал научный сотрудник Арктического музейно-выставочного центра Михаил Савинов.

Подводно-подледное плавание

«Грузовая подводная лодка была предназначена для перевозки наливных и сыпучих грузов подо льдом по Северному морскому пути. В архиве мы нашли эскиз и переписку, раскрывающую цели проекта и причины, по которым он не был реализован. По датам и содержанию документов ясно, что неосуществленный проект разрабатывался в 1958—1962 годах, переписка продолжалась до 1964 года», — сказал он.

Михаил Савинов и его коллеги-исследователи Павел Филин и Мария Емелина включили этот сюжет в издание «Арктика за гранью фантастики», которое объединило самые смелые арктические проекты, не реализованные по разным причинам. Это и получение энергии из холода, и изменение русла Оби в ее нижнем течении, и летающая ветроэнергетическая станция. Тогда были разработаны проекты по управлению климатом, строительству плотины в Беринговом проливе, Ямальского канала, ледокола-авианосца, гидроледореза.

Речь шла о создании совершенно нового подводного судна, которое могло бы перевозить как сухие, так и наливные грузы, а не о переоборудовании какого-то существующего объекта. Разработчики ставили перед собой задачу устранить сезонность в арктических навигациях. Михаил Савинов научный сотрудник Арктического музейно-выставочного центра

Общее расположение транспортно-десантной подводной лодки проекта 621 | Источник: Музей истории подводных сил России имени А.И. Мари

Судно, предназначенное для перевозки грузов подо льдами, должно было развивать «подледную скорость не менее 20 узлов», при этом иметь дальность хода в подледном положении не менее 3000?4000 миль. В обсуждении проекта активно участвовали ученые Арктического института (АНИИ), других научных институтов и «Главсевморпути» — межведомственной структуры, ведавшей работами в Арктике с 1932 по 1964 год.

«Наибольший интерес представляет подводно-подледное плавание, где этот вид транспорта может быть наиболее перспективным в решении задачи регулярной перевозки народно-хозяйственных грузов в Арктическом бассейне», — цитирует собеседник письмо и.о. директора АНИИ П. А. Гордиенко директору ЦНИИ-45 В. И. Першину. Среди преимуществ нового типа судна автор письма называл «независимость плавания подводной лодки от состояния моря и погоды, отсутствие волнового сопротивления на достаточной глубине».

Атомный грузовик

Изучив переписку, исследователи обнаружили «Обоснование к разработке технического задания на проектирование транспортного подводно-подледного судна для Арктики» от 17 декабря 1959 года. «В документе было уделено большое внимание «развитию атомного подводного флота как в СССР, так и за рубежом. Возможно, проектировщики допускали, что подводно-подледное транспортное судно могло быть атомным», — рассказал Михаил Савинов.

Схема отсеков и цистерн атомного подводного танкера проекта 927 | Источник: Музей истории подводных сил России имени А.И. Мари

Историки нашли упоминания авторов проекта. «Разработчиками были инженеры В. М. Иванов и А. А. Сорокин-Марин», — рассказал исследователь.

Однако внесли ли они весомый вклад в судостроение, пока выяснить не удалось, как и расшифровать инициалы разработчиков.

Эти имена неизвестны и Валерию Бобрусу, заместителю директора по научной работе Музея истории подводных сил России им. А. И. Маринеско. Он высказал мнение, что этих инженеров нужно искать среди сотрудников КБ, которые занимались разработкой военных подводных лодок, так как никто другой подобными компетенциями не обладал.

«Подводный транспорт — танкер»

Вопрос о создании проекта грузовой подлодки обсуждался и раньше. О довоенных планах строительства грузовой подлодки было известно и до находки в ЦГАНТД.

В мае 1941 года знаменитый полярный ученый Владимир Визе обосновал возможность перевозки подводными лодками грузов по трассе Севморпути. Проект был рассмотрен, академику Ю. А. Шиманскому было поручено возглавить разработку проекта грузовой подводной лодки для Арктики. Работы прервала война. Михаил Савинов

Затем к идее грузовой подводной лодки для Арктики вернулись в 1943 году. «Корабельный инженер П. И. Сердюк выступил с проектом “подводного транспорта — танкера” водоизмещением 6000 тонн», — рассказал Михаил Савинов. Подводная лодка Сердюка, по данным собеседника, имела два прочных корпуса внутри одного легкого. Прочные корпуса располагались один над другим. Верхний, более крупный, использовался для груза, а в нижнем размещались механизмы и экипаж.

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Проект не получил одобрения, но в 1953 году П. И. Сердюк вновь обратился в Министерство морского и речного флота с предложением о постройке подледного транспорта. «Записка была перенаправлена в АНИИ, где, не вызвав никакой реакции, “осела” в материалах Лаборатории ледовых качеств судов», — говорит исследователь.

Валерий Бобрус отметил, что в период с 1943 по 1972 год в СССР было разработано девять проектов подводных лодок, способных осуществлять масштабные перевозки боевой техники, воинских грузов и грузов двойного назначения. Среди них был проект 626 (подледная подводная лодка), который разрабатывался в 1950 году. Однако идет ли речь том же самом проекте или нет, еще предстоит выяснить. «Мы готовы к сотрудничеству с коллегами из Арктического музейно-выставочного центра. Установить истину было бы интересно и важно», — говорит Бобрус.

​Общее расположение подледно-транспортной подводной лодки проекта 626 ​ | Источник: Музей истории подводных сил России имени А.И. Мари

Почему не построили

Исследователи полагают, что грузовая подводная лодка так и не появилась в Арктике по экономическим соображениям. «На совещании в «Главсевморпути» 11 августа 1960 года говорилось, что «в настоящее время перевозка грузов на судах подводно-подледного плавания менее рентабельна, чем на ледокольно-транспортных судах для генгруза (штучный товар и товар в упаковке — прим. ТАСС), и экономически выгодна для перевозки наливного груза на подводно-подледных танкерах грузоподъемностью порядка 30 тыс. тонн», — цитирует документ Михаил Савинов.

Переписка по проекту продолжалась до 1964 года, он не продвинулся дальше технических заданий. Михаил Савинов

Схема перегрузки торпед с транспортной подводной лодки проекта 664 на боевую подводную лодку | Источник: Музей истории подводных сил России имени А.И. Мари

Версия Валерия Бобруса близка к выводам исследователей Арктического музейно-выставочного центра. Все девять проектов были доведены до уровня эскизного проекта, по отдельным проектам успели изготовить технические чертежи, по проекту 664 даже было начато строительство. «Однако далее работы прекращались из-за значительного числа сложных финансовых и технических проблем, связанных с одновременным созданием боевых атомных субмарин и транспортных подводных лодок двойного назначения. В итоге приоритет был отдан боевому подводному судостроению», — пояснил эксперт.

Опыт Германии, Японии, США

В других странах — напротив, грузовые подводные лодки строились очень активно. Валерий Бобрус рассказал, что «с 1914 по 1944 год в кайзеровской и фашистской Германии было разработано шесть проектов транспортных подводных лодок, которые были доведены до серийного строительства и активно использовались в ходе боевых действий на всех морских театрах».

Немецкая подводная лодка U-459 типа XIV | Источник: RAF

Основным предназначением этих субмарин было обеспечение боеприпасами, топливом, ГСМ, провизией и пресной водой боевых субмарин, ведущих подводную войну с Великобританией и США. Грузовые подлодки работали на коммуникациях, по которым проходили транспортные конвои флотов этих стран.

Перегрузка доставленного осуществлялась прямо в море, при сложных погодных (штормовых) условиях, зачастую под носом у противника, в рекордные для того периода времени сроки. Валерий Бобрус

Были и потери среди германских грузовых подлодок. «Всего, по далеко не полным данным, за годы Второй мировой войны Германия потеряла на просторах Южной и Северной Атлантики не менее 15 транспортных подводных лодок», — отметил Бобрус.

Япония с 1942 по 1945 год разработала и вывела в серийное производство пять проектов грузовых подлодок, и они также приняли активное участие в боевых действиях.

Помимо перевозки стратегического сырья, военнослужащих, боеприпасов, топлива, продуктов и медикаментов японские транспортные лодки еще решали чисто свою, сугубо индивидуальную (национальную) задачу — это доставка в районы боевого применения человеко-торпед (камикадзе). Валерий Бобрус

Японская подводная лодка серии I-400

Самую большую транспортную подлодку построила именно Япония. «Это была лодка серии I-400, способная перевозить одновременно до 1200 тонн различных грузов», — уточнил он. Общее число транспортных подлодок, построенных Японией в годы войны, составило 43, девять из них погибли.

В США в период с 1942 по 1970 год было разработано шесть проектов: транспортных, включая один подводный танкер, транспортно-десантных — это были минные заградители, и десантно-транспортных подводных лодок, в том числе и атомных. «Все они были доведены до уровня серийного строительства. Некоторые из них вплоть до 1993 года проходили модернизации и до сих пор остаются в строю. Это атомные подводные лодки SSN-678, SSN-684, SSN-686», — отметил Валерий Бобрус.

Американская подводная лодка USS Archerfish проекта SSN-678 | Источник: U.S. Navy

В период Второй мировой войны в составе ВМС США действовало всего четыре транспортных подводных лодки, одна из которых была потоплена японскими эсминцами в районе Рабаула. «За недостаточностью транспортных субмарин в это время ВМС США вынуждены были широко использовать для перевозок боевые подводные лодки, — заметил эксперт. — Американские транспортные подводные лодки периода холодной войны отличались тем, что все они были созданы на основе перепроектирования многоцелевых атомных подводных лодок, выведенных из состава ВМС после окончания сроков службы по прямому назначению».