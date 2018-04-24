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16:17 (мск), источник: Lenta.Ru

Суд разрешил выставить на торги интимные письма и нижнее белье Мадонны

Певице Мадонне не удалось пресечь продажу на аукционе личных вещей и письма, полученного от рэпера Тупака Шакура. Суд постановил, что торги с принадлежащими поп-звезде предметами законны. Мадонна обвинила в воровстве бывшую подругу Дарлин Луц, которая предоставила письмо аукционному дому.

Певице Мадонне не удалось пресечь продажу на аукционе личных вещей и письма, полученного от рэпера Тупака Шакура. Суд постановил, что торги с принадлежащими поп-звезде предметами законны, передает The Telegraph во вторник, 24 апреля.

59-летняя Мадонна обвинила в воровстве бывшую подругу Дарлин Луц, которая передала письмо аукционному дому. Луц предоставила договор с певицей от 2004 года, согласно которому споры по поводу владения личными вещами Мадонны были улажены.

В коллекции из 22 вещей, которые представят на аукционе в июле, находятся, в частности, нижнее белье Мадонны, которое она когда-то отправила по почте любовнику, личные письма и расческа. Послание от Тупака было написано рэпером в тюрьме. В послании темнокожий хип-хоп-исполнитель объясняет Мадонне, что они не могут встречаться, потому что отношения с белой женщиной повредят его профессиональной репутации и карьере.

В июле 2017 года артистке удалось временно опротестовать продажу предметов.

Тупак Шакур — один из самых влиятельных хип-хоп-исполнителей в истории. Он был убит в 1996 году во время «войны побережий», развернувшейся между рэперами Восточного и Западного побережий США. В 2017 году Тупака включили в Зал славы рок-н-ролла.

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