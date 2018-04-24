Суд разрешил выставить на торги интимные письма и нижнее белье Мадонны
Певице Мадонне не удалось пресечь продажу на аукционе личных вещей и письма, полученного от рэпера Тупака Шакура. Суд постановил, что торги с принадлежащими
Певице Мадонне не удалось пресечь продажу на аукционе личных вещей и письма, полученного от рэпера Тупака Шакура. Суд постановил, что торги с принадлежащими
Певице Мадонне не удалось пресечь продажу на аукционе личных вещей и письма, полученного от рэпера Тупака Шакура. Суд постановил, что торги с принадлежащими
59-летняя Мадонна обвинила в воровстве бывшую подругу Дарлин Луц, которая передала письмо аукционному дому. Луц предоставила договор с певицей от 2004 года, согласно которому споры по поводу владения личными вещами Мадонны были улажены.
В коллекции из 22 вещей, которые представят на аукционе в июле, находятся, в частности, нижнее белье Мадонны, которое она
В июле 2017 года артистке удалось временно опротестовать продажу предметов.
Тупак Шакур — один из самых влиятельных