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12:11 (мск), источник: Комсомольская правда

Челябинцы выбрали имя новорожденному ослику

Питомец живет в городском зоопарке.

Челябинский зоопарк просил помощи у горожан: придумать имя ослице, которая появилась на свет в середине апреля. Детенышу выбрали кличку Сливка. За этот вариант проголосовало наибольшее количество участников группы зоопарка «ВКонтакте».

Среди других вариантов имени ослицы были Челка, Халва и Челси. Но почти 40% выбрали Сливку. Кстати, ее родителей зовут Славик и Ириска, так что в кличке чувствуется преемственность.

Сливке пару недель отроду, но она уже выходит с мамой на прогулки и демонстрирует игривый характер. На очередном видео ослица задорно барахтается в опилках.

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