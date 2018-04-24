Челябинцы выбрали имя новорожденному ослику
Питомец живет в городском зоопарке.
Питомец живет в городском зоопарке.
Челябинский зоопарк просил помощи у горожан: придумать имя ослице, которая появилась на свет в середине апреля. Детенышу выбрали кличку Сливка. За этот вариант проголосовало наибольшее количество участников группы зоопарка «ВКонтакте».
Среди других вариантов имени ослицы были Челка, Халва и Челси. Но почти 40% выбрали Сливку. Кстати, ее родителей зовут Славик и Ириска, так что в кличке чувствуется преемственность.
Сливке пару недель отроду, но она уже выходит с мамой на прогулки и демонстрирует игривый характер. На очередном видео ослица задорно барахтается в опилках.