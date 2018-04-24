Гарантийную дорогу на ул. Липатова попортили цирк-шапито и перепады температур

Напомним, дороги на территории города, которые в минувшем году чинили в рамках федерального проекта , проверила спецкомиссия. Недочеты были выявлены на семи объектах из 14 осмотренных, включая несколько участков ул. Липатова в Кировском районе. Там после пересечения с Кировоградской зафиксирована просадка двух колодцев, а на пересечении с ул. Магистральной обнаружена сетка трещин на участке площадью 30 кв.м.





«Причина возникновения просадки на ул. Липатова в том, что в зимний период был произведён демонтаж рынка, строительная техника заезжала через новый установленный бортовой камень на площадку (борт немного продавлен), в месте проезда строительной техники на покрытии проезжей части дороги образовались просадка и сетка трещин. Помимо этого, в марте 2018 года на той же площадке был размещен передвижной цирк-шапито, по участку проезжали большегрузные автомобили, что усугубило проблему. Подрядная организация планирует устранить возникшую просадку до 1 июня 2018 года», — прокомментировали ситуацию в минтрансе.



В ведомстве пояснили, что трещины относятся к наиболее распространенным дефектам асфальтобетонных покрытий. Основными причинами их появления становятся транспортные нагрузки, а также перепады температур от положительных к отрицательным (так называемые переходы через ноль), низкие отрицательные температуры.