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12:09 (мск), источник: Новости Перми

Гарантийную дорогу на ул. Липатова попортили цирк-шапито и перепады температур

Участок чинили в 2017 году по федеральному проекту’Безопасные и качественные дороги". При проверке качества были выявлены замечания, министр транспорта Николай Уханов взял под личный контроль восстановление объекта.

Источник: Новости Перми

Напомним, дороги на территории города, которые в минувшем году чинили в рамках федерального проекта, проверила спецкомиссия. Недочеты были выявлены на семи объектах из 14 осмотренных, включая несколько участков ул. Липатова в Кировском районе. Там после пересечения с Кировоградской зафиксирована просадка двух колодцев, а на пересечении с ул. Магистральной обнаружена сетка трещин на участке площадью 30 кв.м.

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«Причина возникновения просадки на ул. Липатова в том, что в зимний период был произведён демонтаж рынка, строительная техника заезжала через новый установленный бортовой камень на площадку (борт немного продавлен), в месте проезда строительной техники на покрытии проезжей части дороги образовались просадка и сетка трещин. Помимо этого, в марте 2018 года на той же площадке был размещен передвижной цирк-шапито, по участку проезжали большегрузные автомобили, что усугубило проблему. Подрядная организация планирует устранить возникшую просадку до 1 июня 2018 года», — прокомментировали ситуацию в минтрансе.

В ведомстве пояснили, что трещины относятся к наиболее распространенным дефектам асфальтобетонных покрытий. Основными причинами их появления становятся транспортные нагрузки, а также перепады температур от положительных к отрицательным (так называемые переходы через ноль), низкие отрицательные температуры.

Подрядчиками будет произведена работа по заливке эмульсией трещин, возникших на участках ремонта, в мае текущего года.

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