Ведущая «Орла и Решки» Жанна Бадоева приготовила в Казани чак-чак

Жанна со съемочной командой побывала в Музее чак-чака. Она поделилась незабываемыми впечатлениями о приготовлении национального блюда. По ее словам, это «совершенно иной мир». На голове у ведущей национальный татарский убор — калфак.



— «Орел и Решка» — это ❤ Столько всего интересного, красивого, аутентичного, завораживающего!!!) Вот, например, сегодня мы в Казани и посетили музей «Чак-Чак». Попали совершенно в другой мир… Интересно!!! И самое главное вкусно))) Впервые приготовила национальную сладость, правда без приключений не обошлось, но «Чак-Чак» удался!!! Вкус, конечно, великолепный))) Пробовали? — написала Бадоева (орфография и пунктуция автора соблюдены — прим. Т-и).