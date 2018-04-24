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12:21 (мск), источник: ИА Татар-информ

Ведущая «Орла и Решки» Жанна Бадоева приготовила в Казани чак-чак

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). Режиссер, автор программ и ведущая передачи «Орел и Решка» Жанна Бадоева побывала в Казани. О своем захватывающем путешествии она рассказала в Instagram.

Жанна со съемочной командой побывала в Музее чак-чака. Она поделилась незабываемыми впечатлениями о приготовлении национального блюда. По ее словам, это «совершенно иной мир». На голове у ведущей национальный татарский убор — калфак.

— «Орел и Решка» — это ❤ Столько всего интересного, красивого, аутентичного, завораживающего!!!) Вот, например, сегодня мы в Казани и посетили музей «Чак-Чак». Попали совершенно в другой мир… Интересно!!! И самое главное вкусно))) Впервые приготовила национальную сладость, правда без приключений не обошлось, но «Чак-Чак» удался!!! Вкус, конечно, великолепный))) Пробовали? — написала Бадоева (орфография и пунктуция автора соблюдены — прим. Т-и).

Во время загрузки произошла ошибка.

Жанна Бадоева также поинтересовалась, много ли среди ее подписчиков сладкоежек.

«Я сладкоежка, чак-чак обожаю», «Обожаю выпуски с вашим участием! Буду ждать этот выпуск с нетерпением, ведь Казань еще и мой родной город», «Оуууу!!! Как приятно видеть вас в нашем городе, Жанна!!! Добро пожаловать!!! Вам очень к лицу калфак», «Добро пожаловать в Казань! Приходите в гости!» — написали поклонники в ответ.

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