Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 25 апреля
В среду будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдут кратковременные дожди. Днем на большей части территории ожидаются дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ветер будет
В среду будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдут кратковременные дожди. Днем на большей части территории ожидаются дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ветер будет
24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 25 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В среду будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдут кратковременные дожди. Днем на большей части территории ожидаются дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ветер будет
Температура воздуха ночью составит 5−11 выше нуля, днем будет 12−18, по югу — плюс 19−22 градуса.