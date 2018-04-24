В московских районах зафиксировали повышенное содержание сероводорода

Источник: РИА Новости

«В ночные и утренние часы отмечалось ухудшение условий рассеивания выбросов. Сероводород: в отдельных районах города был превышен порог запаха, безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, не превышен», — говорится в сообщении.

Так, по данным на 8 утра, вблизи автотрасс максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе составляли: оксид углерода — до 0,3 ПДКм.р., диоксид азота — 0,6 ПДКм.р., оксид азота — 0,4 ПДКм.р., диоксид серы — менее 0,1 ПДКм.р.

На других территориях аналогичные показатели достигают: оксид углерода — до 0,3 ПДКм.р., диоксид азота — 0,7 ПДКм.р., оксид азота — 0,5 ПДКм.р., приземный озон — 0,2 ПДКм.р., диоксид серы — менее 0,1 ПДКм.р., взвешенные частицы РМ10 — 0,3 ПДКм.р.