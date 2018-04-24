Улицы Екатеринбурга ради репетиций Парада Победы будут перекрывать два дня подряд

Жителям Екатеринбурга, как пешеходам, так и автомобилистам, в ближайшие два дня следует внимательно продумать маршрут своих передвижений. Ради репетиций Парада Победы сегодня и завтра будут перекрыты улицы в двух районах.

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— Сегодня в центре уральской столицы пройдет вторая ночная репетиция. Она вновь состоится без техники. Военные будут репетировать пешую часть. С 20:00 24 апреля до 04:00 25 апреля въезд будет закрыт на проспекте Ленина от Луначарского до Репина, на Репина от Ленина до Малышева, на 8 Марта от Малышева до Бориса Ельцина и на Бориса Ельцина от 8 Марта до Челюскинцев, — рассказали в пресс-службе мэрии.

До Дня Победы на площади 1905 года состоится еще три репетиции с участием военной техники — 27 апреля, 3 и 7 мая.

Также завтра, но уже на Вторчермете, пройдет очередная тренировка с участием боевых машин. Движение колонны военной техники войска ЦВО и Екатеринбургского гарнизона будут оттачивать с 9:00 до 13:00.