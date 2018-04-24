Житель Нижнего Тагила отсудил у мэрии компенсацию за яму на дороге

В июле прошлого года в районе дома № 35 на улице Попова Александр Т. на своей Skoda Superb попал в дорожную яму шириной 80 см, длиной 110 см и 12 см глубиной. Из-за дождя яма была залита водой, а потому не видна, никаких ограждений либо предупреждающих знаков около нее не было. По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудником ГИБДД был составлен протокол. Автомобиль получил повреждения противотуманной фары, переднего правого колеса и защиты арки справа. Согласно заключению экспертизы, стоимость восстановительного ремонта с учетом износа автомобиля составила 71 893 рубля.