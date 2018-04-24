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12:29 (мск), источник: ЕАН

Житель Нижнего Тагила отсудил у мэрии компенсацию за яму на дороге

Жителю Нижнего Тагила удалось взыскать с администрации города порядка 76 тыс. рублей за то, что его автомобиль получил повреждения из-за ямы на дороге, сообщает пресс-служба сСвердловского областного суда.

В июле прошлого года в районе дома № 35 на улице Попова Александр Т. на своей Skoda Superb попал в дорожную яму шириной 80 см, длиной 110 см и 12 см глубиной. Из-за дождя яма была залита водой, а потому не видна, никаких ограждений либо предупреждающих знаков около нее не было. По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудником ГИБДД был составлен протокол. Автомобиль получил повреждения противотуманной фары, переднего правого колеса и защиты арки справа. Согласно заключению экспертизы, стоимость восстановительного ремонта с учетом износа автомобиля составила 71 893 рубля.

Мужчина обратился в Ленинский районный суд с иском к администрации города, в котором просил взыскать ущерб, причиненный в результате ДТП. Иск был удовлетворен, однако чиновники попытались его оспорить в областной инстанции, настаивая, что во всем вина МУП «Тагилдорстрой». Но Свердловский областной суд оставил без изменения решение районного суда Нижнего Тагила.

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