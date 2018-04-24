Житель Нижнего Тагила отсудил у мэрии компенсацию за яму на дороге
Жителю Нижнего Тагила удалось взыскать с администрации города порядка 76 тыс. рублей за то, что его автомобиль получил повреждения
Жителю Нижнего Тагила удалось взыскать с администрации города порядка 76 тыс. рублей за то, что его автомобиль получил повреждения
В июле прошлого года в районе дома № 35 на улице Попова Александр Т. на своей Skoda Superb попал в дорожную яму шириной 80 см, длиной 110 см и 12 см глубиной.
Мужчина обратился в Ленинский районный суд с иском к администрации города, в котором просил взыскать ущерб, причиненный в результате ДТП. Иск был удовлетворен, однако чиновники попытались его оспорить в областной инстанции, настаивая, что во всем вина МУП «Тагилдорстрой». Но Свердловский областной суд оставил без изменения решение районного суда Нижнего Тагила.