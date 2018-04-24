На регион идут сильные ливни с грозами и ветром

В Новосибирске и области в ближайшее время ожидаются ливни, грозы, а также сильные порывы ветра. Такая погода может вызвать происшествия чрезвычайного характера. Сообщается, что утром и днем завтра, 25 апреля, ожидаются самые сильные всплески непогоды. По данным гидрометцентра, будет идти дождь, местами пройдут сильные грозы, а ветер усилится до 17 -22 метров в секунду. Сотрудники МЧС предупреждают о возможности обрывов линий связи и электропередач, падения слабо закреплённых конструкций, срыва кровли со зданий и сооружений. Гражданам рекомендуют следить за погодой, ограничить выход из помещений без надобности, не выезжать на дальние расстояния, а также следить за детьми и не оставлять их без присмотра.