На регион идут сильные ливни с грозами и ветром
Региональное ГУ МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий.
Региональное ГУ МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий.
В Новосибирской области ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Новосибирской области.
В Новосибирске и области в ближайшее время ожидаются ливни, грозы, а также сильные порывы ветра. Такая погода может вызвать происшествия чрезвычайного характера. Сообщается, что утром и днем завтра, 25 апреля, ожидаются самые сильные всплески непогоды. По данным гидрометцентра, будет идти дождь, местами пройдут сильные грозы, а ветер усилится до 17 -22 метров в секунду. Сотрудники МЧС предупреждают о возможности обрывов линий связи и электропередач, падения слабо закреплённых конструкций, срыва кровли со зданий и сооружений. Гражданам рекомендуют следить за погодой, ограничить выход из помещений без надобности, не выезжать на дальние расстояния, а также следить за детьми и не оставлять их без присмотра.
В случае, если порывы сильного ветра застали вас на улице, необходимо укрыться в подземном переходе или в подъезде. Не стоит оставаться возле окон и стен домов, а также вблизи крыш и балконов. Не стоит также парковать машины за рекламными щитами, остановками и под деревьями. Следует избегать нахождения под линиями электропередач. В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать правила пожарной безопасности.