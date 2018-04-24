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12:27 (мск), источник: Комсомольская правда

Погода на майские праздники 2018 в Челябинске: синоптики обещают дожди и тепло

«Комсомолка» узнала, какой будет погода на майские праздники 2018 в Челябинске.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +13° 54% 768 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Комсомольская правда

Впереди у нас четыре дня отдыха: выходные объявлены на 29 и 30 апреля, а также 1 и 2 мая. «Комсомолка» узнала, какой будет погода на майские праздники 2018 в Челябинске.

Остаток этой рабочей недели чуда не предвещает. Ночи холодные, на пару градусов выше нуля. Днем +11…+13, дождливо. В ночь на среду, 25 апреля, возможен легкий снежок. В ночь на пятницу точно пройдет дождь со снегом. Но в субботу, считают синоптики, непредсказуемая погода пойдет на поправку.

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ПЕРВОМАЙ: ДОЖДЬ И СНЕГ.

Вот какой будет погода на майские праздники 2018 в Челябинске.

Ночью на воскресенье, 29 апреля, уже будет +6, а днем + 16. Но, помимо тепла, день не подарит нам приятных бонусов. Будет пасмурно и дождливо. Вероятность осадков — 75%.

В понедельник, 30 апреля, на пару градусов похолодает, и снова возможен дождь. Слегка усилится ветер.

Во вторник и среду, 1 и 2 мая, все еще печальнее: столбик термометра снова опустится на пару градусов (до +14 во вторник и до +8 в среду), небо по-прежнему будет затянуто тучами, в городе ждут дожди.

Так что про летние майки забудьте, в ходу — теплые куртки, резиновые сапоги. Конец праздничной недели обещает быть еще хуже. В Гидрометцентре не исключают, что в четверг, 3 мая, над городом снова закружит снег.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ: ТЕПЛО И ДОЖДЛИВО.

На фоне слякотного Первомая настоящим подарком выглядит день 9 мая. Если верить долгосрочным прогнозам, в День Победы должно потеплеть до +18…+19 градусов днем. Ночью в городе будет +7…+8. Но опять же дождливо и пасмурно.

Долгосрочный прогноз, конечно, может и не оправдаться. Погода на майские праздники 2018 в Челябинске может оказать далека от сегодняшнего прогноза. Но убирать куртки подальше в шкаф пока не советуем никому. А еще просим: не кляните погоду. Плохой она не бывает. Тем более, что дожди прибивают к земле пыль и вредные выбросы от машин и челябинских предприятий.

Вы не заметили как в Челябинске неожиданно запахло лесом, корой деревьев, прелой землей? Только за это дождливой весне — спасибо.

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