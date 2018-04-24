Омские депутаты предложили создать базу данных отловленных собак
Фото животных планируют размещать в социальных сетях.
Фото животных планируют размещать в социальных сетях.
В Омском городском совете прошло заседание комитета по местному самоуправлению, законности и правопорядка — обсудили состояние дел в «Спецавтохозяйстве». Эта организация занимается отловом бездомных животных.
Накануне там прошла проверка. Выступавшая перед депутатами помощник прокурора Наталья Арефьева рассказала о выявленных нарушениях.
Например, пойманных животных успыляют через 10 дней, а не через полгода, как положено по закону. Кроме того, она обратила внимание на то, что организация недополучает существенную часть денег. Мэрию обязали выделить остальные средства.
Тем временем, стало известно, что мэр Оксана Фадина распорядилась создать в социальных сетях базу отловленных собак. В карточке каждого животного будет его фото, а также основная информация о нем.