Омские депутаты предложили создать базу данных отловленных собак

Источник: Комсомольская правда

В Омском городском совете прошло заседание комитета по местному самоуправлению, законности и правопорядка — обсудили состояние дел в «Спецавтохозяйстве». Эта организация занимается отловом бездомных животных.

Накануне там прошла проверка. Выступавшая перед депутатами помощник прокурора Наталья Арефьева рассказала о выявленных нарушениях.

Например, пойманных животных успыляют через 10 дней, а не через полгода, как положено по закону. Кроме того, она обратила внимание на то, что организация недополучает существенную часть денег. Мэрию обязали выделить остальные средства.