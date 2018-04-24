Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летучая о «Ревизорро»: «Новые ведущие убили мое шоу»
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Опасные заблуждения о раннем развитии
Страшный конец любимой актрисы: трагическая судьба Серовой
Рассекающая по Байкалу на коньках бабушка покорила соцсети
Как искоренить нищету за 15 летПочему один миллиард людей на планете по-прежнему живет за чертой бедности, несмотря на то, что их число сократилось вдвое с момента последнего заседания ООН
Опасные заблуждения о раннем развитии
Первые фото третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Самый слабый «Спартак» при Каррере. Москвичи проиграли «Ахмату»
СМИ: «Ювентус» отказал Конте и рассматривает кандидатуру Карреры
Ирина Понаровская изменилась до неузнаваемости
Сын Натальи Сенчуковой работает моделью ради денег
Ученые раскрыли секрет крутизны
Я все время чувствую усталость: что со мной не так?
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже (фото)
Лестницы, которые сводят с ума (фото)
Фоторепортажи
11Ушедшие в историю
12В тени войны
12:18 (мск), источник: Комсомольская правда

Омские депутаты предложили создать базу данных отловленных собак

Фото животных планируют размещать в социальных сетях.

Источник: Комсомольская правда

В Омском городском совете прошло заседание комитета по местному самоуправлению, законности и правопорядка — обсудили состояние дел в «Спецавтохозяйстве». Эта организация занимается отловом бездомных животных.

Накануне там прошла проверка. Выступавшая перед депутатами помощник прокурора Наталья Арефьева рассказала о выявленных нарушениях.

Например, пойманных животных успыляют через 10 дней, а не через полгода, как положено по закону. Кроме того, она обратила внимание на то, что организация недополучает существенную часть денег. Мэрию обязали выделить остальные средства.

Тем временем, стало известно, что мэр Оксана Фадина распорядилась создать в социальных сетях базу отловленных собак. В карточке каждого животного будет его фото, а также основная информация о нем.

Все новости региона
 Аэрофлот бесплатно перевезет ветеранов Великой Отечественной войны
В Туле открылся творческий индустриальный кластер «Октава»
Посол США в РФ заявил о желании Трампа лично общаться с Путиным
Обезьяну окончательно лишили прав на селфи
Пять открытий, в которые трудно поверить
Финляндия отказалась от выплаты безусловного дохода гражданам
В Швейцарии утки дважды за три дня нарушили скоростной режим
76-летняя бабушка катается по Байкалу на коньках (видео)
Как выглядит песчаная буря (видео)
Спорт
«Ливерпуль» сыграет с «Ромой» в полуфинале Лиги чемпионов Обе команды не считались претендентами на выход в финал главного европейского клубного турнира, однако сумели победить на предыдущей стадии топ-клубы
Авто
В Россию придёт новый недорогой кроссовер Kia Корейская марка сейчас занята разработкой нового компактного кроссовера, который со временем доберётся до нашего рынка
Hi-Tech
В России рухнули цены на iPhone X Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что на данный момент он стоит почти на 20% дешевле РРЦ.
Кино
54-летний Николас Кейдж объявил о завершении актерской карьеры Актер снялся более чем в 50 фильмах, но сейчас намерен сменить род деятельности
Недвижимость
Сто шагов назад: лестницы, которые сводят с ума
7 правил для тех, кто снимает жилье в первый раз
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
Леди
Как носить анималистичный принт и быть в тренде Первое, что приходит на ум при упоминании анималистичного принта - леопардовый total look и клатч из кожи питона
Дети
43-летняя Татьяна Навка сообщила о пополнении в семье (фото) Ее младшая сестра недавно родила ребенка.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь