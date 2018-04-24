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12:32 (мск), источник: Городской репортер

Мотомарш «Дороги Победы на Берлин 2018 года» пройдет в Ростове-на-Дону 25 апреля

Ежегодный международный мотомарш «Дороги Победы — на Берлин», посвященный 73-й годовщине Великой Победы над фашизмом, пройдет в этом году с 22 апреля по 9 мая в три этапа. В мотомарше примут участие байкеры из Ростова-на-Дону.

Источник: Городской репортер

Как и в прошлом году, ростовские мотоциклисты планируют поддержать акцию «ЭтоНашаПобеда», организаторами которой являются Главное управление Смоленской области по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию, сообщил представитель ростовского байкерского движения «Ночные волки — Ростов-на-Дону» Родион Зюзин.

Мотоколонна выдвинется в 18:00 от мемориала «Тачанка» и торжественно проедет через город до площади К. Маркса, где состоится митинг, возложение цветов и свечей к мемориалу и минута молчания. Затем участники мотомарша проедут в парк Революции на концерт.

«В наше непростое время, когда определёнными политическими силами вновь вскармливаются неофашистские группировки и организации в ряде европейских стран, переписывается история, уничтожаются памятники, мотомарши “Дороги Победы” продолжают объединять внуков и правнуков, истинных сынов своих отечеств — людей способных хранить историческую правду и нести её сквозь столетия для грядущих поколений», — рассказал «Городскому репортеру» Родион Зюзин.

Принять участие в мотомарше могут все желающие на мотоциклах и автомобилях. Примерное количество участников международного мотомарша более 10 000 человек, а протяженность маршрута более 6 000 км.

Отделение Мотоклуба «Ночные Волки» «Дороги победы» призвано, в первую очередь, сформировать позитивный военно-исторический образ России за рубежом и донести правду о нашей стране и об истинных ценностях, которые пропагандируют народы России — мир и уважение между странами и людьми.

Первый такой мотомарш «Дороги Победы» состоялся в 2005 году. Участники марша — мотоциклисты из России, Белоруссии, Польши, Чехии, Словакии, Словении, Италии, Англии, Сербии, Македонии, Болгарии, Германии, Дании и других государств, народы которых боролись плечом к плечу против фашизма, вновь пройдут вместе по дорогам войны. Мотомарш «Дороги Победы» традиционно завершится в Берлине, 9 мая.

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