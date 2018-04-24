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13:51 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Началось строительство станции метро «Давыдково»

Новая станция улучшит транспортную доступность районов Очаково-Матвеевское, Можайский и Фили-Давыдково.

Откройте, чтобы посмотреть полностью | Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В Москве стартовал первый этап строительства станции метро «Давыдково» Большой кольцевой линии метро. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

«Строители ведут работу по выносу инженерных сетей с территории строительной площадки. Выполняются работы по устройству ограждающих конструкций станционного котлована методом “стена в грунте”», — пояснил Андрей Бочкарев.

Станция «Давыдково» будет расположена в районе пересечения Аминьевского шоссе с Инициативной улицей.

«Давыдково» входит в юго-западный участок Большой кольцевой линии от станции «Можайская» до станции «Аминьевское шоссе». Протяженность участка — 4,6 километра.

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«По Большой кольцевой линии будет перевозиться как минимум в два раза больше пассажиров, чем сегодня по Московскому центральному кольцу. Появятся поперечные связи между многими районами Москвы. По некоторым направлениям время в пути уменьшится в два-три раза», — добавил Андрей Бочкарев.

Станция «Давыдково» улучшит транспортную доступность районов Очаково-Матвеевское, Можайский и Фили-Давыдково.

В этом году планируется довести Большую кольцевую линию до станции «Нижняя Масловка». Это позволит создать крупный пересадочный узел в районе Савеловского вокзала, а также разгрузить северный участок Серпуховско-Тимирязевской линии. Также ведутся активные работы на участках «Нижняя Масловка» — «Авиамоторная», «Хорошёвская» — «Можайская» («Кунцевская»), «Можайская» — «Проспект Вернадского», «Проспект Вернадского» — «Каховская», «Каширская» — «Карачарово» («Нижегородская»). Полностью Большую кольцевую линию планируют открыть к 2022 году.

Ее длинна составит 69 километров, на ней будет находиться 31 станция. С 19 из них можно будет пересесть на другие линии метро, Московское центральное кольцо (МЦК) или пригородные электрички.

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