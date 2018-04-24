Началось строительство станции метро «Давыдково»
Новая станция улучшит транспортную доступность районов
Новая станция улучшит транспортную доступность районов
В Москве стартовал первый этап строительства станции метро «Давыдково» Большой кольцевой линии метро. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.
«Строители ведут работу по выносу инженерных сетей с территории строительной площадки. Выполняются работы по устройству ограждающих конструкций станционного котлована методом “стена в грунте”», — пояснил Андрей Бочкарев.
«Давыдково» входит в
«По Большой кольцевой линии будет перевозиться как минимум в два раза больше пассажиров, чем сегодня по Московскому центральному кольцу. Появятся поперечные связи между многими районами Москвы. По некоторым направлениям время в пути уменьшится в
Станция «Давыдково» улучшит транспортную доступность районов
В этом году планируется довести Большую кольцевую линию до станции «Нижняя Масловка». Это позволит создать крупный пересадочный узел в районе Савеловского вокзала, а также разгрузить северный участок
Ее длинна составит 69 километров, на ней будет находиться 31 станция. С 19 из них можно будет пересесть на другие линии метро, Московское центральное кольцо (МЦК) или пригородные электрички.