Передвижения морских слонов перевели на язык музыки

Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Marine Science.

Исследователи из Саудовской Аравии, США и Мексики провели масштабное исследование и визуализировали перемещения северных морских слонов вида Mirounga angustirostris. Авторы использовали метод сонификации — представления большого объема данных в виде комбинации звуков с определенными параметрами.

Для своего эксперимента ученые использовали данные о передвижениях 321 морского слона за десять лет, полученные с помощью спутников GPS. Затем исследователи сопоставили различные параметры этих данных частоте и амплитуде звука.

Каждого отдельного морского слона ученые представили в виде отдельного инструмента (виолончели), который играет определенную ноту. Высота этой ноты (то есть частота звука) определятся как расстояние, на которое животное удалился от колонии — чем дальше от дома, тем выше звучит «виолончель». Громкость ноты (то есть амплитуда звуковой волны) тем выше, чем ближе животные, путешествующие в группах, друг к другу.