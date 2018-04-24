Обезьяну окончательно лишили прав на селфи

«Мы пришли к выводу, что эта обезьяна — как и все животные, не будучи людьми, — не имеет законного статуса в рамках закона об авторском праве», — приводит Huffington Post позицию суда.
Ранее в сентябре 2017 года сообщалось, что Слейтер достиг мирового соглашения с PETA и после двух лет судебных тяжб защитил свои права на авторство фотографии, которую сделала обезьяна, но, должен жертвовать четверть возможных доходов в пользу обезьян. Однако Девятый окружной апелляционный суд США решил довести рассмотрение иска до конца.
Борьба за права животных на селфи
Поводом для разбирательств стали последствия курьезного случая, произошедшего в 2011 году во время поездки Слейтера в Индонезию. Британец вместе с местным гидом три дня изучал повадки диких обезьян в заповеднике до тех пор, пока колония животных не привыкла к нему. Когда он занялся установкой треноги, чтобы запечатлеть лесных обитателей, хохлатый павиан по кличке Наруто схватил его фотоаппарат и сделал серию снимков, в числе которых оказались селфи хорошего качества.
«Обезьяна сделала сотни снимков, но четкими получились лишь немногие. Вероятно, ей еще нужно потренироваться», — рассказывал Слейтер о случившемся в национальном парке на острове Сулавеси.
Если бы я остался подольше, она сделала бы целый семейный альбом.
Фотографии попали в интернет и были размещены на одном из фотохостингов. Слейтер заявил права на снимки и потребовал от владельцев хостинга удалить фото, однако те отказались, указав, что фотографу не принадлежат права на фотографию-селфи, сделанную не им. В WikiMedia тоже пришли к выводу, что сделанные обезьяной автопортреты следует считать общественным достоянием, поскольку животное не является субъектом авторского права.
Позже Слейтер стал настаивать, что нарочно оставил фотоаппарат в расчете на то, чтобы обезьяны завладели им и, может быть, сделали несколько снимков. Таким образом, получалось, что идея снимков и авторское право на них принадлежит ему.
Через несколько лет ситуацией заинтересовалось Бюро охраны авторских прав США. В итоге Слейтер выиграл тяжбу.
Бюро решило, что работы животных и растений, и вообще природы, не могут быть защищены авторским правом.
Однако защитники прав животных решили отстоять интересы обезьяны в суде и инициировали нынешний судебный процесс. Организация PETA подала иск в 2015 году. В нем она требовала доверить ей управление авторскими правами индонезийской обезьяны Наруто. Истцы попытались доказать, что селфи, сделанные ею, а, значит, и заработанные на них деньги принадлежат животному. В числе ответчиков выступили фотограф и интернет-издание из Сан-Франциско, опубликовавшее книгу с селфи обезьяны в качестве иллюстраций.