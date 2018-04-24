Расписание двух электричек от Тайшета до Нижнеудинска временно изменится

Источник: Агентство «Москва»

Расписание двух пригородных поездов на участке Тайшет — Нижнеудинск временно изменяется. С 24 по 27 и 29 апреля, а также 1−5, 7−11 и 13 мая 2−18 года на Восточно-Сибирской железной дороге изменится расписание пригородных электропоездов №№ 6402, 6401. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

Пригородный поезд № 6402 сообщением Тайшет — Нижнеудинск в эти дни будет отправляться со станции Тайшет в 07:25 (вместо 07:22), прибывать на ст. Нижнеудинск в 10:53. Пригородный поезд № 6401 сообщением Нижнеудинск — Тайшет будет отправляться со ст. Нижнеудинск в 07:10 (вместо 6:54), прибывать на ст. Тайшет в 10:23.