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12:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Первый аутлет-центр в Екатеринбурге откроется в конце 2018 года

В Екатеринбурге в декабре откроется первый аутлет-центр (специализируется на продаже известных брендов со значительными скидками).

Об этом сообщил заместитель главы администрации города по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов в эфире программы «Открытая студия. Екатеринбург».

По данным чиновника, сейчас проект находится на международной выставке торговой недвижимости. «Проект аутлет-центра попал в номинанты выставки “Mapic”, которая проходит в Москве. Надеюсь, что получим призовое место. В России это будет второй такой аутлет», — отметил Владимир Боликов.

Центр, согласно планам горадминистрации, появится в микрорайоне Солнечный. Среди потенциальных арендаторов — Adidas, Henderson, Levi s, No One, Timberland, Trussardi, Kanzler.

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