Первый аутлет-центр в Екатеринбурге откроется в конце 2018 года

Об этом сообщил заместитель главы администрации города по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов в эфире программы «Открытая студия. Екатеринбург».



По данным чиновника, сейчас проект находится на международной выставке торговой недвижимости. «Проект аутлет-центра попал в номинанты выставки “Mapic”, которая проходит в Москве. Надеюсь, что получим призовое место. В России это будет второй такой аутлет», — отметил Владимир Боликов.