Первый аутлет-центр в Екатеринбурге откроется в конце 2018 года
В Екатеринбурге в декабре откроется первый
В Екатеринбурге в декабре откроется первый
Об этом сообщил заместитель главы администрации города по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов в эфире программы «Открытая студия. Екатеринбург».
По данным чиновника, сейчас проект находится на международной выставке торговой недвижимости. «Проект
Центр, согласно планам горадминистрации, появится в микрорайоне Солнечный. Среди потенциальных арендаторов — Adidas, Henderson, Levi s, No One, Timberland, Trussardi, Kanzler.