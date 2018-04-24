На улице Бориса Богаткова сузят проезжую часть и перенесут остановку
Причина — аварийные работы, которые проведут специалисты компании «Тепловые сети».
Причина — аварийные работы, которые проведут специалисты компании «Тепловые сети».
На улице Бориса Богаткова сузят проезжую часть и перенесут остановку, об этом сообщает
С 25 по 28 апреля на семь метров сузят проезжую часть в районе зданий № 150 и 156 на улице Бориса Богаткова.
Причина — аварийные работы, которые проведут специалисты новосибирского филиала компании «Тепловые сети».
«На время производства аварийных работ организован перенос остановочного пункта “Ул. Воинская”, расположенного в районе здания № 3 на ул. Воинская, на 70 метров на встречу движения транспорта (к проезду на территорию СОШ № 52)», — подчеркнули в мэрии.
Водителей просят быть внимательными и соблюдать ПДД.