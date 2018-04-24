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12:37 (мск), источник: Вести - Новосибирск

На улице Бориса Богаткова сузят проезжую часть и перенесут остановку

Причина — аварийные работы, которые проведут специалисты компании «Тепловые сети».

Источник: Вести - Новосибирск

На улице Бориса Богаткова сузят проезжую часть и перенесут остановку, об этом сообщает пресс-центр мэрии.

С 25 по 28 апреля на семь метров сузят проезжую часть в районе зданий № 150 и 156 на улице Бориса Богаткова.

Причина — аварийные работы, которые проведут специалисты новосибирского филиала компании «Тепловые сети».

«На время производства аварийных работ организован перенос остановочного пункта “Ул. Воинская”, расположенного в районе здания № 3 на ул. Воинская, на 70 метров на встречу движения транспорта (к проезду на территорию СОШ № 52)», — подчеркнули в мэрии.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать ПДД.

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