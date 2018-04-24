Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В ПАСЕ рассказали о печальных последствиях из-за отказа России
Что будет, если «закончились права»
В соцсетях прославляют материнское тело после родов
Страшный конец любимой актрисы: трагическая судьба Серовой
Скарлетт Йоханссон впервые вышла в свет с новым бойфрендом
Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции Париж обратился к Берлину, Лондону и Риму с требованием убедить США смягчить ограничения
В Египте всех ваших сбили: ответ РФ на план Израиля бомбить С-300
Монголия обратилась к России за помощью
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Увольнение Карреры сейчас — еще 16 лет без титула
Будущему тренеру «Арсенала» выделят 50 млн фунтов на трансферы
Кэти Холмс в странной шляпе сходила на свидание с бойфрендом
Суд разрешил выставить на торги интимные письма и белье Мадонны
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Что купить в Финляндии, продав московскую двушку
Фоторепортажи
8В Алжире произошла одна из крупнейших авиакатастроф в истории
17Time 100
18:32 (мск), источник: Клопс.ru

«Боимся возвращаться домой»: из больниц выписали мать и детей, отравившихся под Балтийском

Врачи выписали из больницы 35-летнюю женщину и двоих её сыновей из посёлка Дивное, которые были госпитализированы после отравления.

Семья боится возвращаться домой: до сих пор неизвестна причина отравления. Об этом «Клопс» рассказала сама пострадавшая Елена Косолапова.

По словам Елены, её саму и детей выписали с диагнозами «отравление неизвестным веществом, токсическая энцефалопатия». Доктора предполагали, что это могли быть продукты горения, но Елена уверяет, что последний раз топила печку 13 апреля, а плохо семейству стало через трое суток.

«Это не может быть ботулизм или другое пищевое отравление — мы не ели никаких консервов или что-то несвежее. Страшно заходить домой! Мой муж военный, сейчас он в командировке и вернётся только осенью. Я не знаю, к кому обратиться за помощью», — говорит мать двоих детей.

Из медучреждений, в которых лечилась семья, в региональный Роспотребнадзор поступила информация, что пациенты госпитализированы с диагнозом «отравление угарным газом». Подобные случаи не входят в компетенцию ведомства, поэтому Роспотребнадзор не проводил проверку. Сейчас Елена с детьми остановилась у родственников. Участковый пообещал женщине, что организует выезд сотрудников администрации Балтийского района и специалистов для обследования её жилья.

«Моя мама уже неделю находится в тяжёлом состоянии на искусственной вентиляции лёгких. Сегодня медсестра сказала мне, что если за неделю мама не придёт в себя, то врачи соберут консилиум и её отключат от аппарата искусственного дыхания», — плачет Елена.

«Клопс» направил информационный запрос в региональный минздрав. Помочь семье пообещали в департаменте семейной политики министерства социальной политики Калининградской области.

17 апреля около 5:00 из пос. Дивное в больницы Калининграда госпитализировали семью с подозрением на отравление неизвестным химическим веществом. Одна из женщин до сих пор находится в БСМП, состояние её крайне тяжёлое. Калининградский СК начал проверку после публикации «Клопс».

Все новости региона
 Как Калининградская область выбирала президента страны: трансляция "Клопс"
В Калининградский зоопарк привезли подругу для муравьеда Лектора
МИД Азербайджана огласил позицию по ситуации в Армении
Что будет с курсом рубля к майским праздникам
Россия прекращает госфинансирование ГЛОНАСС
Израиль пообещал ответить Сирии на применение ПВО России
На китаянку «с неба» упала собака (видео)
Почему армия не может отказаться от советской винтовки
«Газпром» допустил строительство «Северного потока — 3»
Спорт
Евгений Гинер: Лимит на легионеров скоро отменят Ранее Виталий Мутко заявлял, что с 2020 года планируется убрать лимит на легионеров на поле
Авто
В Россию придёт новый недорогой кроссовер Kia Корейская марка сейчас занята разработкой нового компактного кроссовера, который со временем доберётся до нашего рынка
Hi-Tech
В России рухнули цены на iPhone X Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что на данный момент он стоит почти на 20% дешевле РРЦ.
Кино
Зудина, Ургант и Михалков посетили премьеру фильма в ГУМе Показ картины по рассказам Резо Габриадзе «Знаешь, мама, где я был?» открыл 18-й фестиваль «Черешневый лес»
Недвижимость
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: личный опыт
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Что купить в Финляндии, продав квартиру в Москве
Стало известно, в каких городах могут провести реновацию
Леди
Как носить анималистичный принт и быть в тренде Первое, что приходит на ум при упоминании анималистичного принта - леопардовый total look и клатч из кожи питона
Дети
43-летняя Татьяна Навка сообщила о пополнении в семье (фото) Ее младшая сестра недавно родила ребенка.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь