«Боимся возвращаться домой»: из больниц выписали мать и детей, отравившихся под Балтийском
Врачи выписали из больницы 35-летнюю женщину и двоих её сыновей из посёлка Дивное, которые были госпитализированы после отравления.
Врачи выписали из больницы 35-летнюю женщину и двоих её сыновей из посёлка Дивное, которые были госпитализированы после отравления.
Семья боится возвращаться домой: до сих пор неизвестна причина отравления. Об этом «Клопс» рассказала сама пострадавшая Елена Косолапова.
По словам Елены, её саму и детей выписали с диагнозами «отравление неизвестным веществом, токсическая энцефалопатия». Доктора предполагали, что это могли быть продукты горения, но Елена уверяет, что последний раз топила печку 13 апреля, а плохо семейству стало через трое суток.
«Это не может быть ботулизм или другое пищевое отравление — мы не ели никаких консервов или
Из медучреждений, в которых лечилась семья, в региональный Роспотребнадзор поступила информация, что пациенты госпитализированы с диагнозом «отравление угарным газом». Подобные случаи не входят в компетенцию ведомства, поэтому Роспотребнадзор не проводил проверку. Сейчас Елена с детьми остановилась у родственников. Участковый пообещал женщине, что организует выезд сотрудников администрации Балтийского района и специалистов для обследования её жилья.
«Моя мама уже неделю находится в тяжёлом состоянии на искусственной вентиляции лёгких. Сегодня медсестра сказала мне, что если за неделю мама не придёт в себя, то врачи соберут консилиум и её отключат от аппарата искусственного дыхания», — плачет Елена.
«Клопс» направил информационный запрос в региональный минздрав. Помочь семье пообещали в департаменте семейной политики министерства социальной политики Калининградской области.
17 апреля около 5:00 из пос. Дивное в больницы Калининграда госпитализировали семью с подозрением на отравление неизвестным химическим веществом. Одна из женщин до сих пор находится в БСМП, состояние её крайне тяжёлое. Калининградский СК начал проверку после публикации «Клопс».