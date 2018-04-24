«Боимся возвращаться домой»: из больниц выписали мать и детей, отравившихся под Балтийском

Семья боится возвращаться домой: до сих пор неизвестна причина отравления. Об этом «Клопс» рассказала сама пострадавшая Елена Косолапова.

По словам Елены, её саму и детей выписали с диагнозами «отравление неизвестным веществом, токсическая энцефалопатия». Доктора предполагали, что это могли быть продукты горения, но Елена уверяет, что последний раз топила печку 13 апреля, а плохо семейству стало через трое суток.

«Это не может быть ботулизм или другое пищевое отравление — мы не ели никаких консервов или что-то несвежее. Страшно заходить домой! Мой муж военный, сейчас он в командировке и вернётся только осенью. Я не знаю, к кому обратиться за помощью», — говорит мать двоих детей.

Из медучреждений, в которых лечилась семья, в региональный Роспотребнадзор поступила информация, что пациенты госпитализированы с диагнозом «отравление угарным газом». Подобные случаи не входят в компетенцию ведомства, поэтому Роспотребнадзор не проводил проверку. Сейчас Елена с детьми остановилась у родственников. Участковый пообещал женщине, что организует выезд сотрудников администрации Балтийского района и специалистов для обследования её жилья.

«Моя мама уже неделю находится в тяжёлом состоянии на искусственной вентиляции лёгких. Сегодня медсестра сказала мне, что если за неделю мама не придёт в себя, то врачи соберут консилиум и её отключат от аппарата искусственного дыхания», — плачет Елена.

«Клопс» направил информационный запрос в региональный минздрав. Помочь семье пообещали в департаменте семейной политики министерства социальной политики Калининградской области.