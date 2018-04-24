Шумная колонна под флагами Армении удивила хабаровчан
Участники автопробега почтили память жертв геноцида.
Участники автопробега почтили память жертв геноцида.
Сегодня тысячи хабаровчан наблюдали на улицах дальневосточной столицы необычную картину. Как сообщил корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня», по дорогам проехалась колонна из примерно двух десятков автомобилей, украшенных государственными флагами Армении.
Из некоторых машин с люками в крыше высовывались молодые люди и
По его словам, автопробег посвящён печальной дате. 24 апреля исполнилось 103 года с начала геноцида армян в Османской империи, в результате которого погибли свыше полутора миллионов человек. Массовые депортации и физическое истребление армянского населения современной Турции продолжалось с 1915 по 1923 год. Сегодня Анкара категорически не признаёт факта геноцида.
В самой Армении эта скорбная дата совпала со сменой власти. Накануне лидер этой страны Серж Саргсян на фоне массовых протестов ушёл с поста
Сегодня, в день годовщины геноцида 1915 года в Армении отменены все акции протеста. Запланирована лишь акция памяти у мемориала «Цицернакаберд». Сообщается, что тысячи ереванцев несут красные и белые гвоздики к комплексу жертвам геноцида 1915 года. О политических разногласиях, связанных с недавними акциями протеста, нет и речи, сообщают очевидцы.
Как рассказали в армянской диаспоре Хабаровска, сегодня вечером в краевом центре также зажгут свечи в память о жертвах геноцида 1915 года на Комсомольской площади.