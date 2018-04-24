Красноярские полицейские на мотоциклах начали дежурить на улицах города

Инспекторы мотовзвода городского полка ДПС заступили на дежурство и начинают патрулировать городские улицы.

Сегодня сотрудники мотовзвода красноярского полка ДПС в восьмой раз заступили на дежурство на городских улицах. Перед началом сезона полицейские обновили навыки вождения мотоциклов, отработали приемы экстренного торможения, маневрирования и задержания нарушителей. Техника перед началом дежурства тоже прошла техническое обслуживание.

В новом сезоне полицейские на мотоциклах будут патрулировать не только черту города, но и примут участие в профилактических рейдах на загородных трассах и местах массового отдыха. В ближайшее время мотовзвод ДПС примет участие в официальном открытии мотосезона в краевом центре.