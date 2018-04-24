Источник: РИА "Новости"

В Новосибирской области живут 150 «супердолгожителей», об этом рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда НСО.

«Так на сегодняшний день в Новосибирской области проживают 150 граждан в возрасте 100 лет и старше. Три четверти из них — это женщины», — рассказали специалисты.

Самым же старейшим жителям области исполнилось по 106 лет.