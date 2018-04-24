Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
54-летний Николас Кейдж объявил о завершении актерской карьеры
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Забавное фото «5 минут из жизни двухлетки» рассмешило соцсети
Единственная внучка развенчала легенду о Людмиле Гурченко
Эмили Ратаковски снялась полностью обнаженной
Как искоренить нищету за 15 летПочему один миллиард людей на планете по-прежнему живет за чертой бедности, несмотря на то, что их число сократилось вдвое с момента последнего заседания ООН
54-летний Николас Кейдж объявил о завершении актерской карьеры
Михалков и Безрукова представили фильм с Нагиевым
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
«Ливерпуль» сыграет с «Ромой» в полуфинале Лиги чемпионов
Дубль Овечкина помог «Вашингтону» выйти во второй круг плей-офф
Ирина Понаровская изменилась до неузнаваемости
Сын Натальи Сенчуковой работает моделью ради денег
Ученые раскрыли секрет крутизны
Я все время чувствую усталость: что со мной не так?
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже (фото)
Лестницы, которые сводят с ума (фото)
Фоторепортажи
17Time 100
16США совместно с Великобританией и Францией начали операцию против Сирии
12:50 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области живут 150 «супердолгожителей»

На сегодняшний день в Новосибирской области проживают 150 граждан в возрасте 100 лет и старше, об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда по Новосибирской области.

Источник: РИА "Новости"

В Новосибирской области живут 150 «супердолгожителей», об этом рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда НСО.

«Так на сегодняшний день в Новосибирской области проживают 150 граждан в возрасте 100 лет и старше. Три четверти из них — это женщины», — рассказали специалисты.

Самым же старейшим жителям области исполнилось по 106 лет.

В целом по стране число граждан старше 100 лет составляет 15,7 тысяч человек.

Все новости региона
Теплая и дождливая погода придёт в Новосибирск к середине недели
Посол США в РФ заявил о желании Трампа лично общаться с Путиным
Обезьяну окончательно лишили прав на селфи
Пять открытий, в которые трудно поверить
Финляндия отказалась от выплаты безусловного дохода гражданам
В Швейцарии утки дважды за три дня нарушили скоростной режим
76-летняя бабушка катается по Байкалу на коньках (видео)
Как выглядит песчаная буря (видео)
Спорт
«Ливерпуль» сыграет с «Ромой» в полуфинале Лиги чемпионов Обе команды не считались претендентами на выход в финал главного европейского клубного турнира, однако сумели победить на предыдущей стадии топ-клубы
Авто
В Россию придёт новый недорогой кроссовер Kia Корейская марка сейчас занята разработкой нового компактного кроссовера, который со временем доберётся до нашего рынка
Hi-Tech
В России рухнули цены на iPhone X Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что на данный момент он стоит почти на 20% дешевле РРЦ.
Кино
54-летний Николас Кейдж объявил о завершении актерской карьеры Актер снялся более чем в 50 фильмах, но сейчас намерен сменить род деятельности
Недвижимость
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
Россияне могут начать строить жилье в Сирии
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Леди
Как носить анималистичный принт и быть в тренде Первое, что приходит на ум при упоминании анималистичного принта - леопардовый total look и клатч из кожи питона
Дети
43-летняя Татьяна Навка сообщила о пополнении в семье (фото) Ее младшая сестра недавно родила ребенка.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь