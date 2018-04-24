В Краснодаре из-за ремонта коллектора закрыли проезд по улице Головатого
В Краснодаре временно приостановят движение транспорта на участке улицы имени Володи Головатого.
В Краснодаре временно приостановят движение транспорта на участке улицы имени Володи Головатого.
Такая мера связана с заменой участка коллектора протяженностью 30 метров. Ограничение вступает в силу 24 апреля в 12:00, движение по Головатого будет закрыто от улицы Котовского до Калининградской.
«В ходе обследования коллектора было выявлено повреждение на участке трубопровода, требующее немедленного устранения. Повреждение связано с износом участка фекального коллектора», — рассказал заместитель главного инженера ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов.
Работы будут идти круглосуточно, для этого задействуют 12 специалистов и необходимую спецтехнику. При этом потребителей не будут отключать от услуг водоотведения.
Кроме того, специалисты водоканала начнут ремонтировать железобетонный коллектор на улице Головатого, предназначенного для водоотведения центральной и
Как сообщали Юга.ру, накануне в Краснодаре