В Краснодаре из-за ремонта коллектора закрыли проезд по улице Головатого

Источник: ЮГА.ру

Такая мера связана с заменой участка коллектора протяженностью 30 метров. Ограничение вступает в силу 24 апреля в 12:00, движение по Головатого будет закрыто от улицы Котовского до Калининградской.

«В ходе обследования коллектора было выявлено повреждение на участке трубопровода, требующее немедленного устранения. Повреждение связано с износом участка фекального коллектора», — рассказал заместитель главного инженера ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов.

Работы будут идти круглосуточно, для этого задействуют 12 специалистов и необходимую спецтехнику. При этом потребителей не будут отключать от услуг водоотведения.

Кроме того, специалисты водоканала начнут ремонтировать железобетонный коллектор на улице Головатого, предназначенного для водоотведения центральной и юго-восточной частей Краснодара. Работы осложнены тем, что часть коллектора проходит под проезжей частью, а трубопровод находится на глубине 5,5 метров, сообщили в пресс-службе администрации города.