Кубок России по джигитовке впервые пройдет в Воронеже

В соревнованиях поучаствуют спортсмены от 14 лет. Участники будут состязаться в разделе «Специальная джигитовка»: спортсменам нужно будет уметь стрелять из пистолетов и луков по мишеням, владеть пикой и шашкой. Соревнования также пройдут в категории «Вольная джигитовка».