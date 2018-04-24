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13:06 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Кубок России по джигитовке впервые пройдет в Воронеже

В Воронеже впервые состоится Кубок России по джигитовке, сообщили в группе центра конно-спортивной джигитовки в соцсети в понедельник, 23 апреля.

Соревнования пройдут с 18 по 20 мая в микрорайоне Тенистый (улица Марьинская, 13а). Вход свободный. Начало соревнований — в 10:00 19 мая.

В соревнованиях поучаствуют спортсмены от 14 лет. Участники будут состязаться в разделе «Специальная джигитовка»: спортсменам нужно будет уметь стрелять из пистолетов и луков по мишеням, владеть пикой и шашкой. Соревнования также пройдут в категории «Вольная джигитовка».

Джигитовка — военно-прикладной вид конного спорта, скачки на лошади, во время которых ездок выполняет гимнастические и акробатические трюки.

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