Кубок России по джигитовке впервые пройдет в Воронеже
В Воронеже впервые состоится Кубок России по джигитовке, сообщили в группе центра
В Воронеже впервые состоится Кубок России по джигитовке, сообщили в группе центра
Соревнования пройдут с 18 по 20 мая в микрорайоне Тенистый (улица Марьинская, 13а). Вход свободный. Начало соревнований — в 10:00 19 мая.
В соревнованиях поучаствуют спортсмены от 14 лет. Участники будут состязаться в разделе «Специальная джигитовка»: спортсменам нужно будет уметь стрелять из пистолетов и луков по мишеням, владеть пикой и шашкой. Соревнования также пройдут в категории «Вольная джигитовка».
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