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12:51 (мск), источник: СуперОмск

Учительница станет почетным гражданином Омска

На заседании комитета Омского городского Совета по социальным вопросам под председательством Максим Астафьева 24 апреля рассматривался вопрос о присвоении звания почетного гражданина Омска учительнице школы № 55 Лидии Кичигиной.

Среднее общеобразовательное учреждение уже носит имя Кичигиной и ее мужа.

К мэру Омска Оксане Фадиной с предложением о присвоении звания Лидии Кичигиной обратилась омская региональная общественная организация «Волонтерский корпус Победы».

Кичигина известна тем, что вместе с сотрудниками производственного объединения «Полет» создала в школе музей космонавтики.

«Кичигина имеет много званий и наград СССР, РСФСР и России. Также это предложение поддержал областной студентческий отряд», — пояснил вице-мэр Омска Андрей Подгорбунских.

Комитет предложение поддержал. Вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании Омского городского Совета.

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