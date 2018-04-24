Учительница станет почетным гражданином Омска

Среднее общеобразовательное учреждение уже носит имя Кичигиной и ее мужа.
К мэру Омска Оксане Фадиной с предложением о присвоении звания Лидии Кичигиной обратилась омская региональная общественная организация «Волонтерский корпус Победы».
Кичигина известна тем, что вместе с сотрудниками производственного объединения «Полет» создала в школе музей космонавтики.
«Кичигина имеет много званий и наград СССР, РСФСР и России. Также это предложение поддержал областной студентческий отряд», — пояснил вице-мэр Омска Андрей Подгорбунских.
Комитет предложение поддержал. Вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании Омского городского Совета.