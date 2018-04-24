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13:18 (мск), источник: Вести - Калининград

В Калининградской области состоялись гонки на собачьих упряжках

В Калининградской области прошли необычные старты — гонки на собачьих упряжках. В регионе состязания ездовых видов спорта совсем недавно приобрели официальный статус.

Под крики и лай болельщиков спортсмены стартуют на дистанции в 4,5 километра. В регионе ездовой спорт довольно молодое увлечение, но уже у него десятки поклонников.

Елена Золотухина и её сибирская хаски Норд — лидеры в байк-джоринге. Это такой гибрид езды на велосипеде и гонки на упряжках. Недавно тандем вернулся из Польши, где взял золото.

Елена Золотухина, каюр:

— Если он будет тянуть меня, а я буду «на расслабоне», мы хорошего результата не добьёмся. Самое главное не обгонять собаку.

Как таковых классических каюров, то есть погонщиков, на стартах не так много. Вот эта разновидность ездового спорта называется каникросс, собака словно тащит бегущего человека. Наиболее близки к классике дисциплины, где наездник использует самокаты или такой трёхколесный карт. Вот один из таких экипажей только что финишировал.

Во время загрузки произошла ошибка.

Евгений Соболев, каюр:

— Нужно просто пройти и отдышаться. Собаки, как и люди всё то же самое.

Среди пород преобладают хаски и маламуты. Вообще самой быстрой собакой считается норвежский метис, его специально вывели для гонок. Длина, высота и вес животного все эти параметры влияют на бег и тяговую силу. В Калининградской области скандинавских скороходов пока нет, щенки очень дорогие. Да и ездовой спорт в регионе только начинает своё развитие.

Это первый официальный кубок Калининградской области по ездовым видам спорта. Местная федерация совсем недавно получила аккредитацию. И сейчас в регионе формируется сборная двуногих и четвероногих спортсменов.

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