На Среднем Урале из-за непогоды ожидают ЧС

Источник: УралИнформБюро

Средний Урал накрыл мощный апрельский снегопад. Из-за непогоды дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований приведены в готовность. За ситуацией на дорогах в онлайн-режиме следят специалисты Центра управления в кризисных ситуациях регионального ГУ МЧС России, передает «Уралинформбюро».

«Из-за сильных осадков возможны перебои в подаче электроэнергии в результате перехлеста и обрыва проводов и замыканий на электросетях. Ожидаемые осадки могут повлечь увеличение водности рек юга и востока Свердловской области. Угрозы подтопления жилых домов нет. При возникновении происшествия или аварийной ситуации немедленно сообщайте о случившемся по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101», — призвали в пресс-службе ведомства.

Сложная обстановка сохраняется на дорогах. Больше всего снега выпадет, по прогнозу, в Екатеринбурге, Ирибите, Каменске-Уральском, Тавдинском, Талицком и Туринском городских округах. Автомобилистам рекомендуют отказаться от дальних поездок.

По данным сервиса «Яндекс-пробки», уральская столица в 14.30 встала в 6-балльные пробки. Дорожную обстановку осложняют мелкие ДТП и ремонтные работы.