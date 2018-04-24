На Среднем Урале из-за непогоды ожидают ЧС
Аварийные службы в «боевой готовности».
Аварийные службы в «боевой готовности».
Средний Урал накрыл мощный апрельский снегопад.
«Из-за сильных осадков возможны перебои в подаче электроэнергии в результате перехлеста и обрыва проводов и замыканий на электросетях. Ожидаемые осадки могут повлечь увеличение водности рек юга и востока Свердловской области. Угрозы подтопления жилых домов нет. При возникновении происшествия или аварийной ситуации немедленно сообщайте о случившемся по телефону
Сложная обстановка сохраняется на дорогах. Больше всего снега выпадет, по прогнозу, в Екатеринбурге, Ирибите,
По данным сервиса «Яндекс-пробки», уральская столица в 14.30 встала в 6-балльные пробки. Дорожную обстановку осложняют мелкие ДТП и ремонтные работы.
По данным уральского гидрометцентра, дождь и мокрый снег будут идти в регионе до 27 апреля.