Снег в Екатеринбурге будет идти до среды
Снег в Екатеринбурге будет идти до среды, 25 апреля. Но завтра он будет идти вместе с дождем и, в отличие от вторника, иногда будет проглядывать солнце, сообщает Уральский гидрометцентр.
Снег в Екатеринбурге будет идти до среды, 25 апреля. Но завтра он будет идти вместе с дождем и, в отличие от вторника, иногда будет проглядывать солнце, сообщает Уральский гидрометцентр.
В четверг, 26 апреля, будет облачно, без осадков, а в пятницу начнутся дожди, которые продлятся до самого конца недели.
Температура воздуха будет постепенно расти: если в четверг днем столбик термометра поднимется до +7 градусов, то к субботе потеплеет уже до +15.