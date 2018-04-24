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13:20 (мск), источник: ЕАН

Снег в Екатеринбурге будет идти до среды

Снег в Екатеринбурге будет идти до среды, 25 апреля. Но завтра он будет идти вместе с дождем и, в отличие от вторника, иногда будет проглядывать солнце, сообщает Уральский гидрометцентр.

Источник: РИА "Новости"

В четверг, 26 апреля, будет облачно, без осадков, а в пятницу начнутся дожди, которые продлятся до самого конца недели.

Температура воздуха будет постепенно расти: если в четверг днем столбик термометра поднимется до +7 градусов, то к субботе потеплеет уже до +15.

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