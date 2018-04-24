Какая погода будет в Омске на майские праздники?
Погода напрямую влияет на планы выходного дня.
Погода напрямую влияет на планы выходного дня.
Впереди омичей, как и всех россиян, ждут длинные выходные. Жители региона будут отдыхать целых четыре дня: 29 и 30 апреля, 1 и 2 мая. Многие уже запланировали на эти маленькие каникулы путешествия в другие города и страны, другие же останутся в Омске и будут отдыхать в родном городе. От того, какая в эти дни будет погода, во многом зависят планы омичей. Каких капризов природы ждать жителям Омской области, узнавал omsk.aif.ru.
Теплее всего во время длинных выходных, согласно информации открытых
В понедельник, 30 апреля, утром будет +5, ветер немного стихнет, до 14 м/с, дождь прекратится. Днём незначительно потеплеет, до +7, будет пасмурно, вечером погода не изменится.
Во вторник, 1 мая, утром столбик термометра опустится до минусовых отметок, ожидается похолодание до -2 градусов. Днём будет +10°C, пасмурно. Вечером погода существенно не изменится.
В среду, 2 мая, утром ожидается +2 градуса, будет пасмурно, днём потеплеет до +7, поднимется ветер до 18 м/с. Вечером погода существенно не изменится.