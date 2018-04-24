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14:06 (мск), источник: ЕАН

Заснеженный Екатеринбург увяз в пробках

С усилением снегопада в Екатеринбурге ухудшилась дорожная ситуация, свидетельствует сервис «Яндекс. Пробки».

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Если примерно час назад заторы в городе оценивались на пять баллов, то сейчас — уже на семь. На карте отображено около 10 ДТП.

Ситуация в центре города осложняется тем, что на перекрестке улиц Малышева и Пушкина погас светофор — транспортные потоки разруливает регулировщик.

Напомним, что сильный снегопад начался в Екатеринбурге сегодня днем. Ранее стихия обрушилась на север области.

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