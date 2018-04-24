Заснеженный Екатеринбург увяз в пробках
С усилением снегопада в Екатеринбурге ухудшилась дорожная ситуация, свидетельствует сервис «Яндекс. Пробки».
С усилением снегопада в Екатеринбурге ухудшилась дорожная ситуация, свидетельствует сервис «Яндекс. Пробки».
Если примерно час назад заторы в городе оценивались на пять баллов, то сейчас — уже на семь. На карте отображено около 10 ДТП.
Ситуация в центре города осложняется тем, что на перекрестке улиц Малышева и Пушкина погас светофор — транспортные потоки разруливает регулировщик.
Напомним, что сильный снегопад начался в Екатеринбурге сегодня днем. Ранее стихия обрушилась на север области.