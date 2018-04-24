После обращения к Путину жительница Магнитогорска получила три мешка одежды

В Магнитогорске на средства президентского гранта открывается магазин «Вещеворот».

Аналогичный уже ни один год работает в Челябинске, и недавно авторы проекта по сбору, раздаче и переработке одежды и обуви поучаствовали в необычной благотворительной акции. Ранее жительница Магнитогорска, которая одна воспитывает двоих маленьких детей и испытывает нехватку финансов, написала президенту России Владимиру Путину обращение.

Женщина посетовала, что денег ей едва хватает на еду, и попросила помочь с одеждой и игрушками для малышей. Из приемной главы государства ее письмо передали в региональное министерство социальных отношений, а оттуда оно попало к координаторам проекта «Вещеворот» в Челябинске.

Активисты собрали три мешка запрошенных товаров и перевезли в Магнитогорск. «Так совпало, что как раз в это время мы готовили к открытию пункты сбора вещей и благотворительный магазин “Вещеворот”. Отвезли посылку этой женщине, она очень радовалась. Все вещи подошли ее малышам», — рассказал «ФедералПресс» координатор проекта «Вещеворот» в Магнитогорске Антон Коверов.

Жители Магнитогорска, несмотря на то что центр выдачи дешевой одежды еще не открылся, сдают текстиль в специально расставленные по городу контейнеры. Из них текстиль забирают на склад, где его сортируют, а оттуда раздают нуждающимся или направляют в магазин, в благотворительные фонды. Часть продукции уходит на переработку в Челябинск, на предприятие «ВторКом», где из них делают ватин и утеплители.

Напомним, в Челябинске проектом «Вещеворот» руководит экологический активист Дмитрий Закарлюкин. Он радеет за переработку отходов и чистоту городов, в том числе воздуха в них. Недавно он вступил в общественное движение «Челябинск, дыши!», главным координатором которого является бывший вице-губернатор Николай Сандаков.