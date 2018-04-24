Челябинские горбольницы № 14 и № 16 ждет реорганизация. Местные жители возмущены

На публичных слушаниях свои мнения высказывали сотрудники трех больниц и местные жители. Большинство присутствующих выступили против объединения. Представители горздрава и администрации города, в свою очередь, рассказали о преимуществах реорганизации для населения.

Как пояснила глава горздрава Наталья Горлова, все виды медицинских услуг, которые сейчас получает население поселков Новосинеглазово и АМЗ, будут сохранены в полном объеме. Сокращение ставок врачей и среднего медицинского персонала не планируется.

Будут уволены только главврачи присоединенных больниц, сократят ставки для бухгалтерии и хозяйственной службы. За счет сэкономленных средств повысят зарплаты медработникам.

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Жителям поселков будет проще попасть к узким специалистам. Сейчас в больнице из девяти узких специалистов восемь работают по совместительству. Пациентам приходится ездить на обследования в Ленинский район или в единый диагностический центр по улице Островского.

Талончиков на всех не хватает. Кроме того, эти обследования оплачиваются за счет больницы, а это дополнительная финансовая нагрузка. При объединении с горбольницей № 1, затраты существенно сократятся, а жители смогут записываться к узким специалистам через интернет.

Также в их распоряжении будет диагностическая база первой горбольницы, инструментальная диагностика и КТ-исследования. Узкие специалисты будут по необходимости выезжать на места для консультации населения.

«Сейчас к горбольнице № 1 прикреплено 80 тысяч человек, после реорганизации добавится еще 40 тысяч. Наших мощностей хватит для полноценного обслуживания всего населения, — рассказал главный врач горброльницы № 1 Дмитрий Тарасов. — Больница постоянно развивается. Сейчас строится теплый переход между зданиями детского и хирургического корпусов.

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Юные пациенты теперь будут доставляться из реанимации в отделение не через улицу. Также внедряются новые методики. Например, мы запустили протезирование суставов по полису ОМС, проводим малоинвазивные вмешательства в онкологическом отделении, развиваем гинекологическую службу, внедряем инженерные технологии в терапевтических и детских отделениях. Мы стараемся идти в ногу с современными достижениями медицины в стране и мире".

Что касается детского населения, то для них после реорганизации изменений не произойдет. На местах останутся работать педиатры, прививочный и процедурный кабинеты, а к узким специалистам дети и ранее ездили в горбольницу № 7.

Но после реорганизации главврач сможет направлять узких специалистов для консультации на места. Например, для проведения профилактических осмотров малышей.

По итогам общественных обсуждений 13 человек проголосовали за реорганизацию, 15 человек — против, остальные воздержались. Высказавшиеся против не верят в пользу реорганизации, не хотят ездить на прием в горбольницу № 1 и не понимают выгоду для пациентов от этого процесса. Кто-то выступает за то, чтобы расширять услуги на местах, и построить новую детскую поликлинику в Новосинеглазово.

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«Общественные обсуждения проводятся для того, чтобы выслушать мнение людей и понимать, какие вопросы нужно доработать, — объяснила Наталья Горлова. — Мы видим, что персонал больницы № 16 понимает важность и нужность этого процесса. Они озабочены доступностью медицинских услуг для своих пациентов. Врачи больницы № 14 больше боятся потерять свои рабочие места. Значит, им недостаточно подробно разъяснили, что никого из врачей и медсестер в ходе реорганизации не уволят. Просто руководство больниц переживает за свое рабочее место, соответственно негативно настраивает коллектив».

По закону результаты голосования на общественных слушаниях не влияют принятие решения. Поэтому объединения больниц будет проводиться, решение уже принято. Процесс реорганизации займет около 4−6 месяцев. В Челябинске за последние шесть лет было реорганизовано 40 лечебных учреждений, на сегодня их осталось 28. Были объединены больницы в Металлургическом, Ленинском, Центральном, Калининском и Курчатовском районах. У первой горбольницы уже есть опыт реорганизации, к ней присоединилась больница № 15. За этот период был проведен ремонт женской консультации, расширена диагностическая база.