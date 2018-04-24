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14:13 (мск), источник: Комсомольская правда

27 апреля ограничат движение транспорта в Кировском районе Перми

Это связано с проведением легкоатлетической эстафеты.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 27 апреля, в Кировском районе Перми состоится традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы. В связи с этим с 16−00 до 18−00 будет прекращено движение транспортных средств на некоторых улицах:

— улица Федосеева на участке от улицы Кировоградская до улицыАлександра Невского (без приостановки движения по улице Александра Невского и улице Кировоградская).

— улица Закамская на участке от улицы Худанина до улицы Ласьвинская (без приостановки движения по улице Худанина и четной стороне улицы Ласьвинская).

— улица Ласьвинская (нечетная сторона) на участке от улицы Александра Невского до улицы Кировоградская (без приостановки движения по улице Александра Невского и улице Кировоградская).

Мэрия просит горожан быть внимательными и планировать свои поездки с учетом ограничений.

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