27 апреля ограничат движение транспорта в Кировском районе Перми

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 27 апреля, в Кировском районе Перми состоится традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы. В связи с этим с 16−00 до 18−00 будет прекращено движение транспортных средств на некоторых улицах:

— улица Федосеева на участке от улицы Кировоградская до улицыАлександра Невского (без приостановки движения по улице Александра Невского и улице Кировоградская).

— улица Закамская на участке от улицы Худанина до улицы Ласьвинская (без приостановки движения по улице Худанина и четной стороне улицы Ласьвинская).

— улица Ласьвинская (нечетная сторона) на участке от улицы Александра Невского до улицы Кировоградская (без приостановки движения по улице Александра Невского и улице Кировоградская).