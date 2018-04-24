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14:15 (мск), источник: Om1.ru

Омичам разрешили жарить шашлыки на майских праздниках

Мясо можно будет готовить лишь на древесных углях.

Сегодня, 24 апреля, в Омске прошла пресс-конференция по вопросам нового дачного сезона. На заседании отметили, что шашлыки, которые омичи так любят жарить в майские праздники, нередко приводят к пожару. Как ранее писал Om1.ru, в Омске могут ввести особый противопожарный режим, согласно которому разводить открытый огонь на воздухе будет запрещено.

Вадим Вшивцев, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Омской области:

 — Если ежемесячно на территории Омской области происходит 185 пожаров, то в мае происходит 242 пожара. Если в мае мы не будем гореть по лесам, количество лесных пожаров снизится на 63%. Мы сможем стабилизировать и улучшить обстановку с пожарами. К нарушителям будут применяться штрафные наказания.

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Отметим, что решение будет принимать врио губернатора, Александр Бурков. Пока что запрет не вступил в законную силу. Но и после его вступления шашлыки можно будет жарить на древесных углях.

Вадим Вшивцев:

 — Использование открытого огня в условиях особого противопожарного режима строго запрещен. Костры разводить нельзя. Приготовление шашлыков на древесине под запретом. Однако использование древесного угля допускается. На углях готовить можно будет именно в мангале.

Замначальника также подчеркнул, что вопрос еще будет уточняться.

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