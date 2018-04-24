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14:06 (мск), источник: Вести Иркутск

Впервые за 98 лет в Иркутске в апреле почти +28 °C

Об этом нашей программе рассказали в Иркутском гидрометцентре.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +13° 54% 768 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Вести Иркутск

В последний раз такую аномалию синоптики регистрировали 24 апреля 1920 года. И то было прохладнее на два градуса — плюс 26. Кстати, летняя температура сегодня во многих районах Прибайкалья — центральных, южных и верхнеленских. Но уже после десяти вечера жара сменится дождём и сильным ветром. В Иркутске порывы достигнут 16 м/сек., по региону — до 20. Завтра погода наладится.

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