Впервые за 98 лет в Иркутске в апреле почти +28 °C

В последний раз такую аномалию синоптики регистрировали 24 апреля 1920 года. И то было прохладнее на два градуса — плюс 26. Кстати, летняя температура сегодня во многих районах Прибайкалья — центральных, южных и верхнеленских. Но уже после десяти вечера жара сменится дождём и сильным ветром. В Иркутске порывы достигнут 16 м/сек., по региону — до 20. Завтра погода наладится.