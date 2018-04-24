Судебный пристав из Челябинска перепутала должников

«Установлено, что на принудительном исполнении в указанном отделе имеются исполнительные производства о взыскании денежных средств с уроженца Челябинска, имеющего идентичные с заявителем анкетные данные: фамилия, имя, отчество, дата рождения. В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем в январе-феврале 2018 года необоснованно обращено взыскание на доходы заявителя. В ходе проверки прокуратуры области незаконные меры принудительного исполнения отменены», — сообщили в прокуратуре региона.