Судебный пристав из Челябинска перепутала должников
Судебный пристав из Челябинска перепутала должников. Она взыскивала чужие долги с жителя Ставропольского края.
Судебный пристав из Челябинска перепутала должников. Она взыскивала чужие долги с жителя Ставропольского края.
На основании обращения мужчины, проживающего в Ставропольском крае, проведена проверка соблюдения законодательства Советским районным отделом судебных приставов Челябинска.
«Установлено, что на принудительном исполнении в указанном отделе имеются исполнительные производства о взыскании денежных средств с уроженца Челябинска, имеющего идентичные с заявителем анкетные данные: фамилия, имя, отчество, дата рождения. В рамках исполнительного производства судебным
Поскольку в прошлом году судебным