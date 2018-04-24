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13:54 (мск), источник: АиФ Омск

Кормилец: ДТП в Омске происходят из-за хороших дорог

Чиновник заявил, что на отремонтированных магистралях водители увеличивают скорость.

Источник: Reuters

Сегодня, 24 апреля, в Омске в пресс-центре «МКР-Медиа» состоялся круглый стол на тему «Обеспечение безопасности дорожного движения». В нём принял участие и исполняющий обязанности директора департамента транспорта мэрии Вадим Кормилец. Он заявил, что ДТП в Омске происходят из-за хороших дорог.

«У нас в городе отремонтированы основные магистрали, дороги стали значительно лучше. Существенно возросли скорости. Вторая причина — нештрафуемый предел в 20 км/ч. У нас можно легально ездить в городе 79 км/ч — это очень много. Возрастает тормозной путь, а это человеческие жизни», — заявил чиновник.

Кормилец также заявил, что департамент транспорта настаивает на снижении максимально разрешенной скорости с 20 до 10 км/ч.

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