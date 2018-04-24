Кормилец: ДТП в Омске происходят из-за хороших дорог

Источник: Reuters

Сегодня, 24 апреля, в Омске в пресс-центре «МКР-Медиа» состоялся круглый стол на тему «Обеспечение безопасности дорожного движения». В нём принял участие и исполняющий обязанности директора департамента транспорта мэрии Вадим Кормилец. Он заявил, что ДТП в Омске происходят из-за хороших дорог.

«У нас в городе отремонтированы основные магистрали, дороги стали значительно лучше. Существенно возросли скорости. Вторая причина — нештрафуемый предел в 20 км/ч. У нас можно легально ездить в городе 79 км/ч — это очень много. Возрастает тормозной путь, а это человеческие жизни», — заявил чиновник.