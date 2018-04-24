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13:59 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Детсад на 160 мест намерены ввести в строй осенью в Ростове-на-Дону

Детский сад на 160 мест намерены ввести в эксплуатацию осенью на территории военного городка № 140 в Ростове-на-Дону.

Согласно информации из официальных источников, строительство дошкольного учреждения началось в октябре 2017 года.

На данный момент на объекте уже завершены устройство фундамента, подвала, а также монолитного железобетонного пояса и несущих кирпичных стен первого этажа здания.

Как сообщалось ранее, на строительство детсада предполагается затратить около 229 млн рублей.

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