Детсад на 160 мест намерены ввести в строй осенью в Ростове-на-Дону
Детский сад на 160 мест намерены ввести в эксплуатацию осенью на территории военного городка № 140 в
Детский сад на 160 мест намерены ввести в эксплуатацию осенью на территории военного городка № 140 в
Согласно информации из официальных источников, строительство дошкольного учреждения началось в октябре 2017 года.
На данный момент на объекте уже завершены устройство фундамента, подвала, а также монолитного железобетонного пояса и несущих кирпичных стен первого этажа здания.
Как сообщалось ранее, на строительство детсада предполагается затратить около 229 млн рублей.