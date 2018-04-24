Во время ЧМ-2018 в Петербурге будет дежурить вертолет с медиками
Власти выделили на проект 4 млн рублей.
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Власти выделили на проект 4 млн рублей.
На время Чемпионата мира по футболу в Петербурге будет круглосуточно дежурить вертолет с врачами.
Власти выделили на этот проект 4 млн рублей. Он рассчитан на 720 рабочих смен специалистов. Сейчас идет поиск подрядчика, который сможет заняться организацией работы медиков. Об аукционе объявила Городская станция скорой помощи.
Вертолет подготовят к вылету 10 июня. Врачи будут дежурить в городе до 10 июля.