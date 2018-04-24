Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Идеальных людей нет: Навка откровенно о разводе
Что будет, если «закончились права»
Внучка Владимира Высоцкого удивила поклонников сходством с дедом
Британский посол обратился с призывом к россиянам
В стиле танго: Анна Семенович примерила романтичный образ
Как искоренить нищету за 15 летПочему один миллиард людей на планете по-прежнему живет за чертой бедности, несмотря на то, что их число сократилось вдвое с момента последнего заседания ООН
54-летний Николас Кейдж объявил о завершении актерской карьеры
Михалков и Безрукова представили фильм с Нагиевым
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
«Ливерпуль» сыграет с «Ромой» в полуфинале Лиги чемпионов
Дубль Овечкина помог «Вашингтону» выйти во второй круг плей-офф
Ирина Понаровская изменилась до неузнаваемости
Сын Натальи Сенчуковой работает моделью ради денег
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Что купить в Финляндии, продав московскую двушку
Фоторепортажи
8В Алжире произошла одна из крупнейших авиакатастроф в истории
12В тени войны
14:25 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Во время ЧМ-2018 в Петербурге будет дежурить вертолет с медиками

Власти выделили на проект 4 млн рублей.

На время Чемпионата мира по футболу в Петербурге будет круглосуточно дежурить вертолет с врачами.

Власти выделили на этот проект 4 млн рублей. Он рассчитан на 720 рабочих смен специалистов. Сейчас идет поиск подрядчика, который сможет заняться организацией работы медиков. Об аукционе объявила Городская станция скорой помощи.

Вертолет подготовят к вылету 10 июня. Врачи будут дежурить в городе до 10 июля.

Все новости региона
Знакомства в Интернете: реальные истории любви
Россию не устраивают ответы британской стороны по делу Скрипаля
«Мы все умрем!»: крысы-мутанты и реальные случаи массовой паники
Пять открытий, в которые трудно поверить
Лукашенко обвинил Россию в развязывании торговых «баталий»
Финляндия отказалась от выплаты безусловного дохода гражданам
В Швейцарии утки дважды за три дня нарушили скоростной режим
Песков опроверг данные о 10 триллионах рублей в «плане Путина»
Спорт
«Ливерпуль» сыграет с «Ромой» в полуфинале Лиги чемпионов Обе команды не считались претендентами на выход в финал главного европейского клубного турнира, однако сумели победить на предыдущей стадии топ-клубы
Авто
В Россию придёт новый недорогой кроссовер Kia Корейская марка сейчас занята разработкой нового компактного кроссовера, который со временем доберётся до нашего рынка
Hi-Tech
В России рухнули цены на iPhone X Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что на данный момент он стоит почти на 20% дешевле РРЦ.
Кино
54-летний Николас Кейдж объявил о завершении актерской карьеры Актер снялся более чем в 50 фильмах, но сейчас намерен сменить род деятельности
Недвижимость
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Глава Минстроя назвал самые благоустроенные регионы России
Стало известно, в каких городах могут провести реновацию
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: личный опыт
Леди
Как носить анималистичный принт и быть в тренде Первое, что приходит на ум при упоминании анималистичного принта - леопардовый total look и клатч из кожи питона
Дети
43-летняя Татьяна Навка сообщила о пополнении в семье (фото) Ее младшая сестра недавно родила ребенка.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь