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14:09 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко о БелАЭС: большие начальники запили и забыли о работе

В послании народу и парламенту президент Беларуси Александр Лукашенко отдельно затронул тему Белорусской АЭС — главу государства возмущает, что ему до сих пор внятно не доложили, как БелАЭС будет встроена в белорусскую экономику.

Источник: Sputnik.by

Более масштабного проекта, чем строящаяся под Островцом атомная электростанция, в истории Беларуси нет и, наверное, не будет, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник 24 апреля, выступая с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.

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«Более 10 миллиардов долларов — бери не хочу! Работают сотни ученых, тысячи специалистов в системе Минэнерго, Минстройархитектуры, а мне до сих пор внятно никто не доложил, как станция будет встроена в экономику страны», — сказал Лукашенко.

Глава государства рассказал о том, что сейчас приходиться разбираться с нерадивыми чиновниками, у которых находятся защитники «от премьер-министра до домохозяек».

«Вы наслышаны, как у нас работает министр энергетики и министерство. Даже большие начальники непонятно каких там концернов, запили настолько, что на работу забыли ходить. Посмотрите, что вы пьете, сколько и с кем», — сказал президент.

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