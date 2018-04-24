Лукашенко о БелАЭС: большие начальники запили и забыли о работе

Источник: Sputnik.by

Более масштабного проекта, чем строящаяся под Островцом атомная электростанция, в истории Беларуси нет и, наверное, не будет, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник 24 апреля, выступая с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.

Читайте также Стали известны особенности предстоящего Послания Президента Беларуси народу и парламенту

«Более 10 миллиардов долларов — бери не хочу! Работают сотни ученых, тысячи специалистов в системе Минэнерго, Минстройархитектуры, а мне до сих пор внятно никто не доложил, как станция будет встроена в экономику страны», — сказал Лукашенко.

Глава государства рассказал о том, что сейчас приходиться разбираться с нерадивыми чиновниками, у которых находятся защитники «от премьер-министра до домохозяек».