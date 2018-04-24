Отец придумал необычный способ удалить молочный зуб у сына

Для удаления молочного зуба использовалась традиционная нить, один конец которой закрепили на зубе, а другой конец — привязали к стреле арбалета, передает UPI. Один выстрел — и зуба нет. Видео необычной процедуры уже стало вирусным в Интернете. Обитатели Сети, правда, поинтересовались у автора, неужели в его распоряжении не оказалось ни одной дверной ручки?