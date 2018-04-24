Рощи и парки Иркутска начали обрабатывать от клещей

Противоклещевая обработка началась в иркутских рощах, парках, зонах отдыха и кладбищах. Всего, планируется обработать 19 территорий общей площадью около 500 гектаров. Кстати, чтобы был эффект, перед обработкой места нужно расчистить его от мусора. Поэтому защищать город от клещей начали после окончания месячника по санитарной очистке и проведения общегородского субботника.

— До конца этой недели будут обработаны городские территории — остров Юность, парки, рощи и участки городского леса. Сроки и приоритетные участки, с учетом аналитики прошлого года, определяются на основании рекомендаций выданных Роспотребнадзором по Иркутской области, — сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.