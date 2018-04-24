В Челябинске пропали 33 дольщика «Гринфлайта»

В правительстве Челябинской области сегодня проходит заседание рабочей группы по решению проблем обманутых дольщиков. Вице-губернатор Сергей Шаль сообщил, что в течение 2018 года из реестра проблемных объектов будут исключены 10 достраиваемых и столько же расселенных домов. В их числе есть объекты компании «Гринфлайт».

Генеральный директор Олег Лакницкий подтвердил, что несмотря на финансовые трудности компания в 2018 году сдаст запланированные семь домов. «Почти 500 человек нужно будет расселить, переселить в достраиваемые дома, — добавил Лакницкий. — Но у нас есть проблема: 33 человека из расселяемых домов мы не можем найти. Ни телефонов, ничего нет, люди из Казахстана что ли. Такое впечатление, что им не нужны квартиры».

Дольщики некогда самого крупного застройщика, который пару лет назад разорился и теперь является банкротом, пожаловались Сергейю Шалю и Олег Лакницкому, что ряд банков не дают добро на смену объектов залога по ипотечным кредитам при расселении недостроев.

В числе упрямых финучрежлений люди назвали «Сбербанк» и «Запсибкомбанк».

«Первый раз слышу, чтобы банки отказывались менять неликвид на ликвид, — удивился Лакницкий. — Со Сбербанком есть договоренности, а про “Запсиб” не слышал. Но обращайтесь, мы будем разговаривать с банками, решать вопрос».

Как ранее сообщал «ФедералПресс», бывший директор строительной компании «Гринфлайт» Сергей Мануйлов осужден на 2,5 года лишения свободы за злоупотребление служебными полномочиями и выводе нескольких миллиардов рублей из фирмы.