Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Идеальных людей нет: Навка откровенно о разводе
Что будет, если «закончились права»
Опасные заблуждения о раннем развитии
Как выглядит типичный английский дом (фото)
В стиле танго: Анна Семенович примерила романтичный образ
Путин дал поручение Медведеву Президент и премьер-министр обсудили выполнение «майских указов» 2012 года
Летучая о «Ревизорро»: «Новые ведущие убили мое шоу»
Безрукова, Кожевникова, Михалковы и Табаков: открытие ММКФ 2018
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
«Ливерпуль» сыграет с «Ромой» в полуфинале Лиги чемпионов
Дубль Овечкина помог «Вашингтону» выйти во второй круг плей-офф
В стиле танго: Анна Семенович примерила романтичный образ
Рассекающая по Байкалу на коньках бабушка покорила соцсети
5 ошибок сторонников здорового питания
Британские врачи вылечили первого в мире пациента с супергонореей
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии
Фоторепортажи
8В Алжире произошла одна из крупнейших авиакатастроф в истории
12В тени войны
14:25 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Челябинске пропали 33 дольщика «Гринфлайта»

ЧЕЛЯБИНСК, 24 апреля, ФедералПресс. Об этом стало известно сегодня на заседании рабочей группы по проблемам обманутых дольщиков в правительстве Южного Урала.

В правительстве Челябинской области сегодня проходит заседание рабочей группы по решению проблем обманутых дольщиков. Вице-губернатор Сергей Шаль сообщил, что в течение 2018 года из реестра проблемных объектов будут исключены 10 достраиваемых и столько же расселенных домов. В их числе есть объекты компании «Гринфлайт».

Генеральный директор Олег Лакницкий подтвердил, что несмотря на финансовые трудности компания в 2018 году сдаст запланированные семь домов. «Почти 500 человек нужно будет расселить, переселить в достраиваемые дома, — добавил Лакницкий. — Но у нас есть проблема: 33 человека из расселяемых домов мы не можем найти. Ни телефонов, ничего нет, люди из Казахстана что ли. Такое впечатление, что им не нужны квартиры».

Читайте также
Экс-директор «Гринфлайта» получил 2,5 года колонии за разорение компании

Дольщики некогда самого крупного застройщика, который пару лет назад разорился и теперь является банкротом, пожаловались Сергейю Шалю и Олег Лакницкому, что ряд банков не дают добро на смену объектов залога по ипотечным кредитам при расселении недостроев.

В числе упрямых финучрежлений люди назвали «Сбербанк» и «Запсибкомбанк».

«Первый раз слышу, чтобы банки отказывались менять неликвид на ликвид, — удивился Лакницкий. — Со Сбербанком есть договоренности, а про “Запсиб” не слышал. Но обращайтесь, мы будем разговаривать с банками, решать вопрос».

Как ранее сообщал «ФедералПресс», бывший директор строительной компании «Гринфлайт» Сергей Мануйлов осужден на 2,5 года лишения свободы за злоупотребление служебными полномочиями и выводе нескольких миллиардов рублей из фирмы.

Часть средств была взята у дольщкиов на возведение домов и пропала. В результате десятка объектов были «заморожены» и порядка 4.5 тысяч человек не получили вовремя свои квартиры. В настоящее время дома достраивает инвестор Олег Лакницкий, который также руководит Трестом «Магнитострой».

Все новости региона
Крутое пике для Цыденова. В Бурятии началась затяжная электоральная гонка
Россию не устраивают ответы британской стороны по делу Скрипаля
«Мы все умрем!»: крысы-мутанты и реальные случаи массовой паники
Пять открытий, в которые трудно поверить
Лукашенко обвинил Россию в развязывании торговых «баталий»
Финляндия отказалась от выплаты безусловного дохода гражданам
В Швейцарии утки дважды за три дня нарушили скоростной режим
Песков опроверг данные о 10 триллионах рублей в «плане Путина»
Спорт
«Ливерпуль» сыграет с «Ромой» в полуфинале Лиги чемпионов Обе команды не считались претендентами на выход в финал главного европейского клубного турнира, однако сумели победить на предыдущей стадии топ-клубы
Авто
В Россию придёт новый недорогой кроссовер Kia Корейская марка сейчас занята разработкой нового компактного кроссовера, который со временем доберётся до нашего рынка
Hi-Tech
В России рухнули цены на iPhone X Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что на данный момент он стоит почти на 20% дешевле РРЦ.
Кино
54-летний Николас Кейдж объявил о завершении актерской карьеры Актер снялся более чем в 50 фильмах, но сейчас намерен сменить род деятельности
Недвижимость
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
В Москве сносят гаражи под строительство Научной долины МГУ
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: история
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Леди
Как носить анималистичный принт и быть в тренде Первое, что приходит на ум при упоминании анималистичного принта - леопардовый total look и клатч из кожи питона
Дети
43-летняя Татьяна Навка сообщила о пополнении в семье (фото) Ее младшая сестра недавно родила ребенка.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь