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14:19 (мск), источник: Ведомости

Что можно увидеть с самой высокой смотровой площадки Европы

Panorama 360 расположена на 89-м этаже башни в комплексе «Москва-сити».

Источник: Евгений Разумный / Ведомости

На 89-м этаже башни «Федерация» в комплексе «Москва-сити» открылась Panorama 360 — самая высокая смотровая площадка Европы. Ее высота — 327 м.

Источник: Евгений Разумный / Ведомости

Площадка открыта ежедневно с 10 утра до полуночи, вход платный.

Источник: Евгений Разумный / Ведомости

В ясную погоду со смотровой площадки можно увидеть даже территорию Московской области.

Источник: Евгений Разумный / Ведомости

Вид на набережную Москвы-реки, гостиницу «Украина» (на переднем плане), Белый дом (слева), Новый Арбат, Кремль и Исторический музей (в правом верхнем углу).

Источник: Евгений Разумный / Ведомости

Помимо вида на город организаторы предлагают несколько дополнительных развлечений. Например, интерактивный гид с дополненной реальностью, фотовыставку и кинопоказы.

Источник: Евгений Разумный / Ведомости

Вид на другие башни «Москва-сити» и центр города.

Источник: Евгений Разумный / Ведомости

Панорама Кутузовского проспекта и Парка Победы на Поклонной горе.

Источник: Евгений Разумный / Ведомости

На площадке работают кафе и экоресторан.

Источник: Евгений Разумный / Ведомости

МИД (в центре) и центр города.

Источник: Евгений Разумный / Ведомости

Другие столь же высокие смотровые площадки Москвы расположены в башне «Око» в «Москва-сити» (на высоте 354 м) и в Останкинской башне (337 м).

Источник: Евгений Разумный / Ведомости

Вид на Сокол, высотку «Триумф палас» и базу ЦСКА.

Источник: Евгений Разумный / Ведомости

Ограничений на время посещения смотровой площадки нет.

Источник: Евгений Разумный / Ведомости

Вид на северо-восточную часть города и Останкинскую башню.

Источник: Евгений Разумный / Ведомости

Вид на жилые районы Юго-Запада.

Источник: Евгений Разумный / Ведомости

Вид со смотровой площадки Panorama 360.

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