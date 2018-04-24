Что можно увидеть с самой высокой смотровой площадки Европы
Panorama 360 расположена на 89-м этаже башни в комплексе «Москва-сити».
Panorama 360 расположена на 89-м этаже башни в комплексе «Москва-сити».
На 89-м этаже башни «Федерация» в комплексе «Москва-сити» открылась Panorama 360 — самая высокая смотровая площадка Европы. Ее высота — 327 м.
Площадка открыта ежедневно с 10 утра до полуночи, вход платный.
В ясную погоду со смотровой площадки можно увидеть даже территорию Московской области.
Вид на набережную
Помимо вида на город организаторы предлагают несколько дополнительных развлечений. Например, интерактивный гид с дополненной реальностью, фотовыставку и кинопоказы.
Вид на другие башни «Москва-сити» и центр города.
Панорама Кутузовского проспекта и Парка Победы на Поклонной горе.
На площадке работают кафе и экоресторан.
МИД (в центре) и центр города.
Другие столь же высокие смотровые площадки Москвы расположены в башне «Око» в «Москва-сити» (на высоте 354 м) и в Останкинской башне (337 м).
Вид на Сокол, высотку «Триумф палас» и базу ЦСКА.
Ограничений на время посещения смотровой площадки нет.
Вид на
Вид на жилые районы
Вид со смотровой площадки Panorama 360.