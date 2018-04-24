Клещи в Омске-2018: куда обращаться, если вас укусили

Источник: Комсомольская правда

В Омскую область пришло потепление, и тут же проснулись после зимней спячки клещи. По последним данным, от укуса опасного насекомого пострадали уже десять жителей региона. Среди них пятеро — дети.

По прогнозам специалистов областного управления Роспотребнадзора, пик активности клещей ожидается не раньше середины мая. Самыми неблагополучными по ситуации с клещевым энцефалитом в Прииртышье считаются Омск и 15 муниципальных районов: Омский, Знаменский, Тарский, Тевризский, Тюкалинский, Усть-Ишимский и др.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ И АДРЕСА.

Куда обращаться, если присосался клещ?

Дети:

— поликлиника № 1 ДГКБ № 3 — обслуживаются круглосуточно дети Советского и Центрального округов. Ул. XX Партсъезда, 24, тел. 67−03−16.

— поликлиника № 8 — обслуживаются Октябрьский и Ленинский округа с 8.00 до 19.30 ежедневно, ночью пациентов направляются в ДГКБ № 3. Ул. Куйбышева, 29, тел. 56−77−92.

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— поликлиника № 2 — обслуживает Кировский округ с 8.00 до 20.00 ежедневно, ночью направляются в ДГКБ № 3. Ул. Путилова, 5, тел. 73−32−01.

Взрослые:

— поликлиника № 1 — обслуживает Центральный округа круглосуточно. Ул. Карла Либкнехта, 3, тел. 27−51−83.

— БСМП № 2 — обслуживает Октябрьский округ круглосуточно. Ул. Лизы Чайкиной, 7, тел. 32−23−35.

— поликлиника № 1 ГБ № 3 — обслуживает Советский округ круглосуточно. Ул. Энергетиков, 19, тел. 67−35−62.

— поликлиника № 6 — обслуживает Кировский округ с 8.00 до 20.00, в ночное время пациентов направляют в поликлинику № 1 ГБ № 3. Ул. Фугенфирова, 10, тел. 75−50−08.

— поликлиника № 2 МСЧ № 4 — обслуживает Ленинский округ с 8.00 до 20.00, в ночное время направляют в БСМП № 2. Ул. Академика Павлова, 29, тел. 41−53−86.

Чтобы узнать, является ли снятый клещ носителем клещевого энцефалита, его нужно поместить в банку и доставить в лабораторию.

Адреса лабораторий:

— вирусологическая лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области». Ул. 27-я Северная, 42а, тел. 68−08−37.

— лаборатория клещевых боррелиозов ФБУН «Омский НИИ природно-очаговых инфекций Роспотребнадзора». Пр. Мира, 7, тел. 65−16−22.

Там же можно сдать анализ крови, чтобы определить произошло ли инфицирование. Прием идет в рабочие дни с 8.00 до 16.00.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Мэрия предупреждает омичей о том, что городские парки обрабатывают от клещей. В течение 3 дней после обработки в зеленую зону рекомендуют не заходить. Особенно это касается аллергиков!