Мэр Феодосии: город готов к открытию Крымского моста

«Гостиницы у нас готовы. Более того, как показал мониторинг, цены в официальных средствах размещения у нас на 60% ниже, чем в Ялте, на 15% ниже, чем в Алуште, Евпатории и Судаке, на 30% ниже, чем в Краснодарском крае. Средства размещения у нас готовы и сам город готов», — заверил Фомич.
По его словам, с запуском автодорожной части Крымского моста количество туристов в Феодосии значительно увеличится.
В то же время глава администрации города констатировал, что на узком участке трассы в районе поселков Приморский и Береговое под Феодосией возможны пробки.
«Нас пугает именно загруженность трассы, пробки. В связи с этим мы планируем также расширять сеть отбойников для предотвращения перехода проезжей части в неустановленных местах. Также установлены светофоры. Надеемся, что на этом участке трассы удастся снизить заторы», — отметил Фомич.