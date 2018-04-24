Мэр Феодосии: город готов к открытию Крымского моста

«Гостиницы у нас готовы. Более того, как показал мониторинг, цены в официальных средствах размещения у нас на 60% ниже, чем в Ялте, на 15% ниже, чем в Алуште, Евпатории и Судаке, на 30% ниже, чем в Краснодарском крае. Средства размещения у нас готовы и сам город готов», — заверил Фомич.