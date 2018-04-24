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14:20 (мск), источник: ИА REGNUM

Опасно для жизни: проверки торговых центров в Воронеже

В Воронежской области подведены итоги массовых проверок ТРЦ и кинотеатров. Выводы неутешительные.

Источник: ИА REGNUM

242 административных дела о нарушениях требований пожарной безопасности в торговых центрах на территории Воронежской области возбуждено по итогам массовых проверок, проводившихся прокуратурой в марте-апреле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 24 апреля старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые проверки крупных торговых центров, а также кинотеатров, театров и концертных залов, начались с 27 марта по всей России, в том числе и в Воронежской области — после того, как в кемеровском ТРЦ «Зимняя Вишня» в результате пожара погибли 60 человек.

В Воронежской области в последний раз такие массовые проверки проводились весной 2015 года, тогда было выявлено более 900 нарушений требований пожарной безопасности. В 2017 году было проведено пять внеплановых проверок, выявлено 16 нарушений требований пожарной безопасности.

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В этот раз прокуроры вместе с представителями Главного управления МЧС по региону пришли в 255 крупных торговых центров, кинотеатров. Выводы проверяющих оказались неутешительными: нарушения требований пожарной безопасности были выявлены практически в каждом из проверенных объектов.

В числе самых распространенных нарушений в прокуратуре назвали загромождение путей эвакуации, в том числе — хранение на лестницах горючих материалов, замки на дверях эвакуационных выходов, нарушение сроков периодической перекатки пожарных рукавов и перезарядки огнетушителей. Зачастую на путях эвакуации отсутствуют необходимые знаки, а сотрудники торговых центров не знают элементарных правил соблюдения пожарной безопасности.

Основная часть нарушений пришлась на торговые центры, расположенные в Воронеже. Например, при проверке торгового центра «Армада» выяснилось, что автоматическая пожарная сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре в помещениях ряда магазинов неисправны, на дверях эвакуационных выходов — запоры, пути не оборудованы аварийным освещением.

В другом торговом центре в Советском районе, «Карусель», оказалось, что эвакуационные выходы загромождены мебелью, банкоматами, кофейными аппаратами. Дверь эвакуационных выходов также оказались запертыми.

В кинотеатре «Пролетарий» — одном из крупнейших кинотеатров Воронежа, в самом центре города, также нашли нарушения: из подвального этажа эвакуационные выходы непосредственно наружу здания отсутствуют, второй, третий и четвертый этажи здания не обеспечены эвакуационными выходами, соответствующим требованиям пожарной безопасности.

В целом, как комментируют в прокуратуре, неисправность, а то и вовсе отсутствие автоматических систем пожарной сигнализации и пожаротушения в торговых центрах — выявлены во многих торговых центрах.

В двух случаях нарушения оказались такими серьезными, что прокуратура через суд потребовала закрытия объектов. Речь идет, в частности, о популярном у воронежцев крытом рынке «Тысяча мелочей». Эвакуационные лестницы в здании оказались слишком узкими, к тому же загроможденными, выявлены и другие нарушения. В результате прокуратура через суд потребовала закрыть объект до устранения нарушений.

В торговом центре «Андреевский пассаж» в городе Боброве автоматическая установка пожаротушения отсутствует, а три этажа здания не обеспечены внутренним пожарным водоснабжением. Руководство ТЦ не устранило нарушения в установленный срок (до 5 апреля), и прокуратура также направило иск в суд о приостановке работы ТЦ до устранения нарушений.

Есть у прокуроров претензии и к МЧС — по мнению надзорного органа, ответственные сотрудники ведомства недостаточно контролируют ситуацию с противопожарной безопасностью, в части устранения нарушений.

Выяснилось, что еще в 2015 году в Лискинском районе при проверке ТРЦ «Корона» были выявлены нарушения пожарной безопасности, в том числе — неисправная система дымоудаления. В апреле прошлого года актом проверки было подтверждено, что нарушения устранены — система дымоудаления исправна. Но спустя год уже сотрудники прокуратуры выяснили: в южной части здания система дымоудаления не работает. Причем, согласно объяснениям руководителя управляющей компании она не работает в автоматическом режиме длительное время, в том числе была неисправна на момент проверки ОНД в 2017 году.

В общей сложности, по итогам проверки, которую провела прокуратура в воронежских торговых центрах, возбуждено 242 дела об административных правонарушениях, внесено 33 представления об устранении нарушений закона. В суд подготовлено четыре иска об устранении нарушений, в том числе два — о приостановке деятельности.

В прокуратуре обещают проконтролировать устранение нарушений.

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