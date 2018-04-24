Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В России внезапно найдены миллионы тонн золота
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Первые фото третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма
Страшный конец любимой актрисы: трагическая судьба Серовой
Эмили Ратаковски снялась полностью обнаженной
Как искоренить нищету за 15 летПочему один миллиард людей на планете по-прежнему живет за чертой бедности, несмотря на то, что их число сократилось вдвое с момента последнего заседания ООН
В Сеть попала откровенная фотосессия Собчак
СМИ: Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Увольнение Карреры сейчас — еще 16 лет без титула
Будущему тренеру «Арсенала» выделят 50 млн фунтов на трансферы
Рассекающая по Байкалу на коньках бабушка покорила соцсети
Эмили Ратаковски снялась полностью обнаженной
5 ошибок сторонников здорового питания
Британские врачи вылечили первого в мире пациента с супергонореей
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Названа страна с лучшим гражданством
Фоторепортажи
12В тени войны
11Ушедшие в историю
15:12 (мск), источник: Kazinform

Готовится проект cоглашения с КНР о делении воды рек Иртыш и Или

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Готовится проект Соглашения с КНР о делении воды рек Иртыш и Или. Об этом сообщил первый вице-министр сельского хозяйства РК Арман Евниев на круглом столе по вопросам использования и охраны водных ресурсов трансграничных рек в Мажилисе Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«С 2014 года сторонами проводятся совместные исследования по теме оценки водных ресурсов по всему бассейну казахстанско-китайских трансграничных рек. В настоящее время по данной теме эксперты сторон работают над завершением совместного отчета», — сказал А. Евниев.

Читайте также
Китай призвал Японию трезво оценить историю

Действует рабочая группа по подготовке и согласованию проекта Соглашения с КНР о делении водных ресурсов трансграничных рек с учетом потребностей отраслей экономики Казахстана и потребностей экосистем бассейнов этих рек.

Согласованная структура проекта Соглашения включает 31 статью, из которых 6 уже согласованы, а некоторые согласованы частично. Проведение очередного 6-го заседания рабочей группы запланировано на апрель текущего года.

А. Евниев также сообщил, что в 2016 году Институт географии разработал методику вододеления на трансграничных реках для руководства по определению доли водных ресурсов каждой из сторон. Данная методика позволит на переговорах по вододелению на основе конструктивных принципов отстаивать интересы страны в определении доли ресурсов трансграничных рек.

Все новости региона
 Убийство трех женщин в Алматы: Прокурор запросил пожизненный срок
Сколько выплатил ЕНПФ выехавшим за границу на ПМЖ казахстанцам
Пашинян готов возглавить правительство Армении до выборов
Почему армия не может отказаться от советской винтовки
На китаянку «с неба» упала собака (видео)
Bloomberg: Дональд Трамп все же спал в Москве в 2013 году
Россия прекращает госфинансирование ГЛОНАСС
«Мы все умрем!»: крысы-мутанты и реальные случаи массовой паники
Ученые выяснили, почему люди плачут
Спорт
«Ливерпуль» сыграет с «Ромой» в полуфинале Лиги чемпионов Обе команды не считались претендентами на выход в финал главного европейского клубного турнира, однако сумели победить на предыдущей стадии топ-клубы
Авто
В Россию придёт новый недорогой кроссовер Kia Корейская марка сейчас занята разработкой нового компактного кроссовера, который со временем доберётся до нашего рынка
Hi-Tech
В России рухнули цены на iPhone X Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что на данный момент он стоит почти на 20% дешевле РРЦ.
Кино
Зудина, Ургант и Михалков посетили премьеру фильма в ГУМе Показ картины по рассказам Резо Габриадзе «Знаешь, мама, где я был?» открыл 18-й фестиваль «Черешневый лес»
Недвижимость
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: личный опыт
Эксперты назвали лучшее гражданство мира
Стало известно, в каких городах могут провести реновацию
Леди
Как носить анималистичный принт и быть в тренде Первое, что приходит на ум при упоминании анималистичного принта - леопардовый total look и клатч из кожи питона
Дети
43-летняя Татьяна Навка сообщила о пополнении в семье (фото) Ее младшая сестра недавно родила ребенка.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь