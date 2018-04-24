Готовится проект cоглашения с КНР о делении воды рек Иртыш и Или

Источник: Kazinform

«С 2014 года сторонами проводятся совместные исследования по теме оценки водных ресурсов по всему бассейну казахстанско-китайских трансграничных рек. В настоящее время по данной теме эксперты сторон работают над завершением совместного отчета», — сказал А. Евниев.

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Действует рабочая группа по подготовке и согласованию проекта Соглашения с КНР о делении водных ресурсов трансграничных рек с учетом потребностей отраслей экономики Казахстана и потребностей экосистем бассейнов этих рек.

Согласованная структура проекта Соглашения включает 31 статью, из которых 6 уже согласованы, а некоторые согласованы частично. Проведение очередного 6-го заседания рабочей группы запланировано на апрель текущего года.