Готовится проект cоглашения с КНР о делении воды рек Иртыш и Или
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Готовится проект Соглашения с КНР о делении воды рек Иртыш и Или. Об этом сообщил первый
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Готовится проект Соглашения с КНР о делении воды рек Иртыш и Или. Об этом сообщил первый
«С 2014 года сторонами проводятся совместные исследования по теме оценки водных ресурсов по всему бассейну
Действует рабочая группа по подготовке и согласованию проекта Соглашения с КНР о делении водных ресурсов трансграничных рек с учетом потребностей отраслей экономики Казахстана и потребностей экосистем бассейнов этих рек.
Согласованная структура проекта Соглашения включает 31 статью, из которых 6 уже согласованы, а некоторые согласованы частично. Проведение очередного 6-го заседания рабочей группы запланировано на апрель текущего года.
А. Евниев также сообщил, что в 2016 году Институт географии разработал методику вододеления на трансграничных реках для руководства по определению доли водных ресурсов каждой из сторон. Данная методика позволит на переговорах по вододелению на основе конструктивных принципов отстаивать интересы страны в определении доли ресурсов трансграничных рек.