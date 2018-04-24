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15:11 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Настоящий хаос. Отец показал, как выглядят пять минут из жизни двухлетнего ребенка

Все родители поймут.

Фотограф и отец двухлетней дочери Милли Ян Мюир из Шотландии сделал невероятно веселый снимок, который сразу после публикации моментально разлетелся по соцсетям.

Мюир с помощью камеры и штатива снимал свою двухлетнюю дочку в одной комнате в течение всего лишь пяти минут. Полученные снимки он позже объединил в один — и результат очень впечатляет.

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За несколько минут маленькая Милли несколько раз обежала комнату, залезла на диван, поиграла на пианино, спряталась за телевизором и в корзине для белья, разбросала игрушки, посмотрелась в зеркало и даже выбежала во двор, чтобы заглянуть в комнату через окно.

В итоге на финальном снимке в комнате оказалось 16 девочек и полный хаос.

Фото поделилась мама Милли Салли, которая написала, что дочка совсем недавно начала самостоятельно ходить и теперь ее просто не остановить. «Она повсюду, и это полный хаос», — подытожила Салли.

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