Настоящий хаос. Отец показал, как выглядят пять минут из жизни двухлетнего ребенка

Фотограф и отец двухлетней дочери Милли Ян Мюир из Шотландии сделал невероятно веселый снимок, который сразу после публикации моментально разлетелся по соцсетям.

Мюир с помощью камеры и штатива снимал свою двухлетнюю дочку в одной комнате в течение всего лишь пяти минут. Полученные снимки он позже объединил в один — и результат очень впечатляет.

За несколько минут маленькая Милли несколько раз обежала комнату, залезла на диван, поиграла на пианино, спряталась за телевизором и в корзине для белья, разбросала игрушки, посмотрелась в зеркало и даже выбежала во двор, чтобы заглянуть в комнату через окно.

В итоге на финальном снимке в комнате оказалось 16 девочек и полный хаос.